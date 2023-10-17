Релизный трейлер космического экшена Endless Dungeon ©

В преддверии релиза в цифровых магазинах 19 октября 2023 года японское издательство SEGA и студия-разработчик Amplitude выпустили стартовый трейлер ролевой экшен-игры с элементами tower defence Endless Dungeon.

В Endless Dungeon можно играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме для трех игроков. Действие игры разворачивается на заброшенной космической станции, где мы должны собрать команду героев и защитить нашего кристаллического бота от волн монстров, которые становятся все сильнее и сильнее. Без него невозможно добраться до ядра - настоящей цели, к которой нужно стремиться.

Следует отметить, что каждый из выбираемых персонажей обладает своими особыми характеристиками и способностями, а также прошлым, которое наделяет их особыми мотивами пребывания на станции и желанием выбраться оттуда.

"Побег" означает преодоление всех опасностей Станции. Да, все. Чем глубже вы погружаетесь в эту свалку, тем больше открываете для себя ее трагическую историю. Независимо от того, как много вы знаете о Бесконечной Вселенной, Станция может рассказать еще больше историй", - говорится в официальном описании. Удастся ли нам выбраться?