Состоялся релиз roguelike твин-стик-шутера Endless Dungeon

Roguelike-шутер Endless Dungeon от Amplitude Studios, выпущенный досрочно для владельцев Last Wish Edition, теперь доступен по всему миру. В нее можно играть на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК, а версия для Nintendo Switch появится позже.

Действие Endless Dungeon происходит на коварной космической станции. В игре Endless Dungeon ее невольные обитатели проходят через несколько этажей опасностей, чтобы достичь Ядра. Как и в Dungeon of the Endless, вы должны сопровождать Кристального бота и защищать его от таких врагов, как боты, жуки, капли и размытия (не обязательно в таком порядке). Вы можете строить турели, чтобы получить преимущество, и вкладывать ресурсы в повышение уровня своих героев.

Вернувшись в Салун, вы сможете использовать Лом и Ядра, заработанные за каждое прохождение, чтобы разблокировать новые пассивные способности, улучшить оружие и многое другое. Возможна одиночная игра с товарищами по команде ИИ, но есть также поддержка до трех игроков в кооперативе. Прочтите наш обзор Endless Dungeon, чтобы узнать больше о том, что делает ее такой увлекательной, несмотря на то, что она не расширяет слишком большие границы.