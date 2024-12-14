Endzone 2 получила крупное декабрьское обновление с новыми механиками и контентом

Assemble Entertainment выпустила новое обновление для постапокалиптического градостроителя Endzone 2. С 13 декабря игрокам доступны новые механики, включая появление торговцев, диких животных, обновленную систему электроснабжения и дополнительные побочные миссии.

В игре появились три торговца: Расти Рольф, Старый Т. Бара и Оле Сёренсен, знакомые по Endzone - A World Apart. Они предлагают редкие ресурсы, технологии, семена и особые задания. Репутация с торговцами играет ключевую роль: низкий рейтинг ограничит доступ к сделкам и скидкам, а выполнение уникальных миссий откроет новые возможности.

Также в зонах появились дикие животные — олени и кабаны. Для их добычи добавлено новое здание «Охотничий домик». Охота станет важным источником пищи, особенно в периоды засухи.

Система «Электричество+» позволяет более эффективно распределять энергию между поселениями, упрощая управление. Кроме того, игрокам доступны новые квесты и экспедиции, добавляющие глубину игровому процессу.