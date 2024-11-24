Endzone 2 получит новое обновление с улучшениями игрового процесса и экспедициями

Assemble Entertainment объявила о новом обновлении для постапокалиптического градостроительного симулятора выживания Endzone 2, релиз которого запланирован на 29 ноября. Это обновление приносит ряд нового контента и улучшений, включая добавление новых экспедиций, улучшенное обучение, события и многое другое. Кроме того, дорожная карта игры была расширена, добавив больше подробностей об обновлении декабря 2024 года.

Новое обновление Endzone 2 вносит балансировочные корректировки в поведение радиации в игре. Раньше уровень радиации неуклонно рос, что затрудняло управление игроками. С этим обновлением уровень радиации теперь более стабилен, а предметы защитной одежды более эффективны, что позволяет игрокам лучше справляться с опасностями окружающей среды. Обновление также представляет захватывающую вводную часть в начале новых сессий, делая начальные моменты игры более захватывающими.

В дополнение к этим новым функциям обновление включает новую экспедицию под названием Endzone, которая отправляет игроков в надземный бункер, предлагая новый игровой процесс-головоломку. Игроки также могут рассчитывать на различные исправления ошибок, настройки и улучшения качества жизни для улучшения общего опыта.

Assemble Entertainment также обновила дорожную карту, добавив больше информации о будущем Endzone 2. В частности, игроки могут ожидать крупное обновление в декабре 2024 года, которое будет посвящено торговле и охоте. В декабрьском обновлении торговцы вернутся навсегда, дикие животные будут бродить по миру, пока охотники будут на страже, а игроки смогут распределять электричество по зонам. Более подробная информация о декабрьском обновлении будет раскрыта в ближайшее время/