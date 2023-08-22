На выставке Gamescom официально анонсирована градостроительная игра в условиях постапокалипсиса Endzone 2 ©

На выставке Gamescom Opening Night Live компании Assemble Entertainment и Glymad Studios объявили, что работают над продолжением получившей признание критиков градостроительной игры Endzone: A World Apart.

Endzone 2, созданная на основе своего предшественника, представляет собой постапокалиптический колониальный симулятор, в котором игроки выживают в суровом мире и заселяют человечество на пригодные для жизни территории. Assemble Entertainment отмечает, что в Endzone 2 игроки могут выбирать, с чего начать, и путешествовать по разнообразным локациям, где за исследование окружающей среды можно получить уникальную добычу и ресурсы. В Endzone 2 игроки будут строить, развивать и расширять свои поселения, а также прокладывать торговые пути, помимо исследования и сбора материалов.

Наряду с анонсом сиквела, Assemble Entertainment объявила, что запускает краудфандинговую кампанию на Kickstarter, которая стартует «скоро». Дата выхода Endzone 2 намечена на весну 2024 года на ПК в Steam.

Endzone: A World Apart была выпущена в 2020 году как игра с ранним доступом, а полная версия вышла в марте 2021 года. Первоначально выпущенная в Steam, Endzone: A World Apart появится на консолях под названием Survivor Edition и выйдет в 2022 году для PS5. и Xbox Series X/S.