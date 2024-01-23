Опубликованы новые скриншоты постапокалиптического симулятора колонии Endzone 2

Assemble Entertainment и Glymad Studios представили новые скриншоты долгожданного постапокалиптического симулятора колонии Endzone 2, демонстрирующие детальное окружение и глубину игрового процесса, который ждет вас в этом захватывающем постапокалиптическом мире.
Команды также объявили, что предварительные заказы уже открыты. Игроки могут рассчитывать на запуск игры в раннем доступе позднее этим летом. Endzone 2 будет доступна в трех разных изданиях, и игроки, оформившие предварительный заказ, смогут воспользоваться скидкой 10%. Кроме того, студия заключила партнерское соглашение с One Tree Planted, чтобы сажать дерево за каждую проданную единицу.
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра в жанре колонии выживания, в которой игроки пытаются обеспечить выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте для себя и заселите последние пригодные для жизни земли, а выживание вашего народа зависит от вашего ума, предусмотрительности и стойкости в суровом и беспощадном мире.
Игра доступна в трех изданиях:
- Стандартное издание
- Save The World Edition — включает саундтрек, цифровой артбук и партнерство с OneTreePlanted, позволяющее сажать дерево за каждую проданную единицу.
- Supporter Edition — включает все преимущества Save The World и служит способом дальнейшей поддержки разработчика.
Стремясь обеспечить исключительный игровой опыт, команда Gentlymad перенесла запуск Endzone 2 в раннем доступе на лето 2024 года. Увеличенное время разработки будет посвящено повышению качества игры и обеспечению ее соответствия высоким стандартам, которых заслуживают игроки.