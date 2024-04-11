Постапокалиптический градостроительный симулятор на выживание Endzone 2 получил первый геймплейный трейлер

Assemble Entertainment и Glymad Studios представили первый трейлер игрового процесса постапокалиптического градостроителя Endzone 2 в преддверии её запуска в раннем доступе в Steam летом 2024 года. Новый трейлер Endzone 2 предлагает взглянуть на полуразрушенный мир, включая кадры сложной строительной механики игры, которая позволяет игрокам строить поселения, чтобы выжить в суровых условиях.
В Endzone 2 вам нужно будет расширять свои поселения, выполняя миссии по сбору ресурсов для выживания. Но мир вокруг вас полон множества опасностей, поэтому вам придется принимать разумные решения, чтобы выбраться из него живым. Исследуйте коварные пустоши в поисках добычи, развивая и расширяя свои поселения среди хаоса.
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра в жанре колонии выживания, в которой игроки пытаются обеспечить выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте для себя и заселите последние пригодные для жизни земли, а выживание вашего народа зависит от вашего ума, предусмотрительности и стойкости в суровом и беспощадном мире.