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Endzone 2 1-й квартал 2024 г.
7.8 5 оценок

Стартовала Kickstarter-кампания градостроительной игры в условиях постапокалипсиса Endzone 2

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monk70
Новости

Издательство Assemble Entertainment сообщило о старте кампании на Kickstarter для Endzone 2. Являясь продолжением Endzone - A World Apart – успешного градостроительного симулятора выживания с преданной базой фанатов, Endzone 2 стремится поднять жанр на новую высоту, сохранив при этом всеми любимые элементы симулятора выживания и городского строительства/колонии. Игроки по-прежнему могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе всех событий, связанных с кампанией Endzone 2 на Kickstarter.

Endzone 2 — это постапокалиптическая игра, посвященная строительству колонии выживания, в которой вам предстоит обеспечить выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте для себя и заселите последние пригодные для жизни земли, а выживание вашего народа зависит от вашего ума, предусмотрительности и стойкости в суровом и беспощадном мире.

Assemble Entertainment надеется собрать не менее 30 000 долларов для поддержки дальнейшего развития игры. Если команда достигнет поставленных целей, игроки могут рассчитывать на дополнительные треки, добавленные к саундтреку, систему испытаний, больше экспедиций и даже улучшенные инструменты для моддинга (среди множества других функций).

В Endzone 2 есть список амбициозных целей, которые призваны сделать игру еще лучше. В настоящее время финансирование Endzone 2 не покрывает полные затраты на разработку и публикацию. Приняв участие в кампании, игроки могут напрямую поддержать разработку игры.

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