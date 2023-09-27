Стартовала Kickstarter-кампания градостроительной игры в условиях постапокалипсиса Endzone 2

Издательство Assemble Entertainment сообщило о старте кампании на Kickstarter для Endzone 2. Являясь продолжением Endzone - A World Apart – успешного градостроительного симулятора выживания с преданной базой фанатов, Endzone 2 стремится поднять жанр на новую высоту, сохранив при этом всеми любимые элементы симулятора выживания и городского строительства/колонии. Игроки по-прежнему могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе всех событий, связанных с кампанией Endzone 2 на Kickstarter.
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра, посвященная строительству колонии выживания, в которой вам предстоит обеспечить выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте для себя и заселите последние пригодные для жизни земли, а выживание вашего народа зависит от вашего ума, предусмотрительности и стойкости в суровом и беспощадном мире.
Assemble Entertainment надеется собрать не менее 30 000 долларов для поддержки дальнейшего развития игры. Если команда достигнет поставленных целей, игроки могут рассчитывать на дополнительные треки, добавленные к саундтреку, систему испытаний, больше экспедиций и даже улучшенные инструменты для моддинга (среди множества других функций).
В Endzone 2 есть список амбициозных целей, которые призваны сделать игру еще лучше. В настоящее время финансирование Endzone 2 не покрывает полные затраты на разработку и публикацию. Приняв участие в кампании, игроки могут напрямую поддержать разработку игры.