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об игре
Enlisted 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 251 оценка

Enlisted: Reinforced появится в Steam в конце марта

butcher69
Новости

Компания Gaijin объявила о запуске исторического шутера Enlisted: Reinforced в Steam, планируя начать ранний доступ с 28 марта 2024 года.

Изначально игра будет доступна в статусе закрытого бета-тестирования (ЗБТ) с наборами раннего доступа, которые включают в себя отряды с инженерами и военной техникой.

В версии Reinforced будет поддерживаться кроссплей и возможность запуска на устройствах Steam Deck. Разработчики также предлагают перенос прогресса, инструкции по которому можно найти на официальном сайте игры.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов закрытого бета-тестирования, возможно, игра станет платной и получит отдельный контент. Однако базовая версия Enlisted останется бесплатной, регулярно обновляемой и всегда доступной через официальный сайт.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Нельзя за девушек играть, отстой игра

1
Kolyambus

Ну, можно идентифицировать себя девушкой, и играть мужиком...

0
darkMarshall

Это не та самая игра, где вместо игроков, боты на карте?

0
Burumba01

1 Человек и 4-9 ботов под его командованием
В матче примерно 9-10 людей и каждый со своим отрядом кто то на танке а кто то на самолете

0
Bearvyksa

Gaijin Entertainment выпускает только откровенное

0
Русик_96

ноунейм кал

-2