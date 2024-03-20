Enlisted: Reinforced появится в Steam в конце марта

Компания Gaijin объявила о запуске исторического шутера Enlisted: Reinforced в Steam, планируя начать ранний доступ с 28 марта 2024 года.

Изначально игра будет доступна в статусе закрытого бета-тестирования (ЗБТ) с наборами раннего доступа, которые включают в себя отряды с инженерами и военной техникой.

В версии Reinforced будет поддерживаться кроссплей и возможность запуска на устройствах Steam Deck. Разработчики также предлагают перенос прогресса, инструкции по которому можно найти на официальном сайте игры.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов закрытого бета-тестирования, возможно, игра станет платной и получит отдельный контент. Однако базовая версия Enlisted останется бесплатной, регулярно обновляемой и всегда доступной через официальный сайт.