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Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 255 оценок

Enlisted: Reinforced вышла в раннем доступе Steam

Procy_on
Новости

Разработчик Darkflow Software и издатель Gaijin Network Ltd только что выпустили сетевой шутер Enlisted: Reinforced в раннем доступе Steam. По оценкам разработчиков, ранний доступ продлится не менее трёх месяцев.

Сейчас в Enlisted: Reinforced можно сыграть за все основные державы в Европе и на Тихом океане. Вас ждут насыщенные сражения с участием 14 классов пехотных отрядов, десятков тщательно воссозданных наземных транспортных средств и самолётов.

Сейчас игра стоит 999 рублей, но это цена за ранний доступ, в который входят некоторые плюшки. В дальнейшем Darkflow планирует сделать игру бесплатной.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Алан Битаров

Не ожидал я конечно того, что за бесплатную игру мне придется заплатить.

1
MORDORR

Когда видишь два только слова 'Gaijin Network' будь уверен что обдерут если ни 'с одного боку', то с другого непременно. И неважно, одни они игру представляют или с ними ещё 77 студий. Это спецы по выманиванию денежных знаков. Даже если игрулька натурально бесплатная, то всё организовано таким образом что без мзды в ней нечего ловить ,и понесёшь сам (коли вдруг зацепит). Я у них немало оставил....

1
Artery Kaulitz

А что мешало изначально сделать её бесплатной, если игра и так бесплатная. А наборы, например, давали бы доступ к тестированию нового контента, как это реализовано в той же War Thunder. Дебилизм, если честно

0
muxamor2011

платная бесплатная игра. нет спасибо.

0