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Enlisted 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 245 оценок

Военный бесплатный шутер Enlisted скоро выйдет в Steam: представлен новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о том, что в цифровом магазине Steam совсем скоро выйдет военный онлайн-шутер Enlisted: Reinforced, посвященный всем ключевым битвам и сторонам Второй мировой войны.

Это будет обновленная и улучшенная версия бесплатного шутера Enlisted, который в данный момент доступен на PC в сервисе Gaijin.Net, а также на PlayStation и на Xbox. Enlisted: Reinforced выйдет в первом квартале 2024 года, но уже сейчас можно добавить шутер в список желаемого на Steam.

Enlisted - это многопользовательский шутер, который представляет собой масштабные сражения Второй мировой войны, где игроки командуют отрядами солдат. В игре воссозданы ключевые сражения этой исторической войны, и каждое наступление включает сотни солдат, танков и авиации. Вместе с вашим отрядом вы участвуете в интенсивных боях, где стратегия и координация играют ключевую роль.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

кто играл расскажите стоит ли проект внимания на ваш взгляд

2
Deniss Petrenko

Достаточно взглянуть на издателя, чтобы понять, что за игра)

-1
bysaturn Deniss Petrenko

Вроде они перелопатили всю прогрессию и убрали гринд под каждую нацию.

1
Башкирская Капибара

Как по мне прекрасная игра. Конечно, те, кто играл в War Thunder почуют тут "запах улиток", но тем не менее в игре много контента, интересно играть. Но если любишь всегда вырываться вперед, то тут надо обращаться к другим разрабам.

1
mrPickles666

для бесплатной игры вполне неплохо

0
SubaruBrzDream

Выглядит прям как убийца батлы,но чую на деле не все так круто)

1
worys

Наделе игра совсем не Батла и убийцей ее не собиралась быть.

1
Artery Kaulitz

Это стало ещё по "Дорожной Карте 2023" понятно:

-2
Гена Транквилизатор

Матерям разрабов этой помойки стоит приготовиться к наплыву позитива))))

-2