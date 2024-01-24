Военный бесплатный шутер Enlisted скоро выйдет в Steam: представлен новый геймплейный трейлер

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о том, что в цифровом магазине Steam совсем скоро выйдет военный онлайн-шутер Enlisted: Reinforced, посвященный всем ключевым битвам и сторонам Второй мировой войны.

Это будет обновленная и улучшенная версия бесплатного шутера Enlisted, который в данный момент доступен на PC в сервисе Gaijin.Net, а также на PlayStation и на Xbox. Enlisted: Reinforced выйдет в первом квартале 2024 года, но уже сейчас можно добавить шутер в список желаемого на Steam.

Enlisted - это многопользовательский шутер, который представляет собой масштабные сражения Второй мировой войны, где игроки командуют отрядами солдат. В игре воссозданы ключевые сражения этой исторической войны, и каждое наступление включает сотни солдат, танков и авиации. Вместе с вашим отрядом вы участвуете в интенсивных боях, где стратегия и координация играют ключевую роль.