Военный бесплатный шутер Enlisted скоро выйдет в Steam: представлен новый геймплейный трейлер

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о том, что в цифровом магазине Steam совсем скоро выйдет военный онлайн-шутер Enlisted: Reinforced, посвященный всем ключевым битвам и сторонам Второй мировой войны.
Это будет обновленная и улучшенная версия бесплатного шутера Enlisted, который в данный момент доступен на PC в сервисе Gaijin.Net, а также на PlayStation и на Xbox. Enlisted: Reinforced выйдет в первом квартале 2024 года, но уже сейчас можно добавить шутер в список желаемого на Steam.
Enlisted - это многопользовательский шутер, который представляет собой масштабные сражения Второй мировой войны, где игроки командуют отрядами солдат. В игре воссозданы ключевые сражения этой исторической войны, и каждое наступление включает сотни солдат, танков и авиации. Вместе с вашим отрядом вы участвуете в интенсивных боях, где стратегия и координация играют ключевую роль.
кто играл расскажите стоит ли проект внимания на ваш взгляд
Достаточно взглянуть на издателя, чтобы понять, что за игра)
Вроде они перелопатили всю прогрессию и убрали гринд под каждую нацию.
Как по мне прекрасная игра. Конечно, те, кто играл в War Thunder почуют тут "запах улиток", но тем не менее в игре много контента, интересно играть. Но если любишь всегда вырываться вперед, то тут надо обращаться к другим разрабам.
для бесплатной игры вполне неплохо
Выглядит прям как убийца батлы,но чую на деле не все так круто)
Наделе игра совсем не Батла и убийцей ее не собиралась быть.
Это стало ещё по "Дорожной Карте 2023" понятно:
Матерям разрабов этой помойки стоит приготовиться к наплыву позитива))))