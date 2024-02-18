Новый трейлер Enotria: The Last Song раскрывает дату выхода итальянской souls-like на ПК и консолях

Разработчики из итальянской команды Jyamma Games выпустили новый трейлер Enotria: The Last Song, раскрыв дату выхода souls-like. Она будет доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam и Epic Games Store) с 21 июня 2024 года.
В конце ролика также было представлено Deluxe Edition, эксклюзивное для Epic Games Store, которое включает 72 часа раннего доступа, цифровой саундтрек и артбук, а также множество дополнений, включая набор эксклюзивных скинов для оружия, материалы для модернизации и многое другое.
Enotria: The Last Song - это souls-like с настройками, атмосферой и музыкой, которые очень напоминают итальянский фольклор и культуру. В этом смысле разработчики предпочитают называть ее "Summer-Soul", то есть игрой, сочетающей красоту итальянского лета с мраком, присущим поджанру, рожденному играми FromSoftware.
Достали эти соулс лайк игры. Как нет идеи для сюжета, прлще сделать соулс лайк
А так соглашусь. Вонючие игры от Миядзаки окончательно выкинули на мороз Hack&Slash-игры...
А мне больше соулсы нравятся, они как-то логичнее и размереннее, чем слешеры, и ачивки в слешерах сложнее делать, в ДМС всякие эти S ранги просто жесть
Заржал в голос!
Не надо сравнивать японские "слешеры" (где всю эти фигню с рангами и придумали) с "западными". Трилогия God of War (хоть сам и не люблю эту серию), Darksiders (больше первая часть), Bloodrayne и т.д. - попробуйте сказать, что они "сложные"...
Но зато слэшеры на много интересней, чем соулсы, как в плане геймплея, так и в плане подачи сюжета, не надо выдавливать из себя последние силы, чтобы пройти игру. Соулс игры по сути в основном это игры с искусственно завышенным уровнем сложности и ограниченым списком движений: парирование, уклонение и атака, на этом всё, быстро приедается и надоедает, а сюжет и его подача такая в большинстве из них, что заснешь не нароком. В слэшерах же интересно изучать новые комбо, способности и снаряжение, а шинковать орды монстров одно удовольствие, в совокупности с другими аспектами игры и уровнем сложности, можно часами играть и не надоест))).
1:15 почесать?:D