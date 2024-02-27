Релиз Enotria: The Last Song будет перенесен в связи с выходом Elden Ring's Shadow of Erdtree

Эта игра предлагает вам отправиться в путешествие по фантастическому континенту, который вдохновлён культурой и фольклором Италии. Вы окажитесь в мире, где все живут по сценарию великой Пьесы, которую они не могут изменить. Ваша цель — освободить эти земли от оков судьбы и вернуть им былое величие.

Игра сочетает в себе элементы жанра souls-like, поэтому вас ждёт исследование различных локаций и борьба с врагами. Вы будете путешествовать по живописным деревням и городам, посещать древние храмы и замки, решать загадки и головоломки, связанные с окружающей средой. Во время этих исследований вы также встретите союзников, которые поделятся с вами ценной информацией об игровом мире и его истории.

В боях вы будете использовать разнообразное оружие, как холодное (мечи и копья), так и дальнобойное (арбалеты), а также разнообразные боевые навыки. Поединки требуют от вас ловкости, скорости и стратегии, так как вы должны уметь уклоняться от атак противника, контратаковать в нужный момент и использовать свои способности с умом. Вы также можете применять различные тактики и стратегии в зависимости от ситуации на поле боя.