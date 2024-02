Релиз Enotria: The Last Song будет перенесен в связи с выходом Elden Ring's Shadow of Erdtree

Всего девять дней назад итальянский независимый разработчик Jyamma Games сообщил, что его дебютный проект, Enotria: The Last Song, выйдет 21 июня.

Однако спустя три дня FromSoftware наконец-то прервала молчание по поводу Shadow of the Erdtree, объявив, что долгожданное расширение к Elden Ring выйдет в тот же день.

Нет нужды говорить, что это стало серьезным неудобством для Jyamma Games. Enotria: The Last Song - это SoulsLike и вступать в борьбу с бегемотом жанра в качестве новой студии и франшизы было бы нецелесообразно. После короткой шутки в Twitter по поводу этой новости разработчик поделился сообщением, написанным генеральным директором Джакомо Греко (Giacomo Greco), который сообщил, что дата запуска будет перенесена.

Я хотел бы поблагодарить всех геймеров и создателей контента, которые поддержали нас во время презентации нашего последнего трейлера. Мы прекрасно понимаем, что выход в один день с Elden Ring для нас, как и для любой другой игры, был бы самоубийством. По этой причине мы сразу же были готовы к тому, что мы можем пойти разными путями и, возможно, отложить выход игры. 21 марта, во время Future Game Show, мы выпустим геймплейный трейлер, и тогда же сообщим вам новую дату выхода нашей игры. Кроме того, 21 марта мы сообщим вам еще одну важную новость, поэтому мы просим вас набраться терпения и продолжать следить за нами и поддерживать нас.

Похоже, что задержка не помешает, хотя лучшим вариантом, скорее всего, было бы перенести дату и выпустить игру до Shadow of the Erdtree. Тогда поклонники жанра смогут использовать Enotria: The Last Song в качестве закуски перед основным блюдом. Конечно, это зависит от того, будет ли игра готова хотя бы за несколько недель до первоначально запланированной даты, и это может оказаться невыполнимым для небольшой команды Jyamma.

Одно можно сказать наверняка: сеттинг будет совершенно не похож на привычную SoulsLike игру, ведь действие Enotria: The Last Song происходит в залитой солнцем Италии.