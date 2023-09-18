Вышел новый геймплейный ролик Souls-подобного экшена Enotria: The Last Song

Представленная в прошлом году на TGS, Enotria: The Last Song, эпическое приключение в духе Souls, вдохновленное итальянским фольклором, возвращается с такой же яркостью, на этот раз в сотрудничестве с SEGA, чтобы представить совершенно новый технический демонстрационный трейлер на базе Unreal Engine 5 во время Tokyo Game Show 2023.
В трейлере рассказывается о редизайне главных героев игры, уникальных функциях масок и экипировки, боях и боссах, а также объясняются удивительные преимущества новых технологий, используемых в игре.
Вдохновленная итальянским фольклором и культурой, Enotria: The Last Song — это ролевая игра в жанре Soulslike, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире, предлагающем игрокам носить маски, меняющие роли, и использовать силу Ардора, чтобы разгадать тайны страны, застрявшей в бесконечной игре. В роли Маски Перемен игроки столкнутся с грозными противниками и изменят реальность, чтобы освободить невольных актеров от извращенного вечного сценария, созданного не ими.
Enotria: The Last Song выйдет весной 2024 года и будет доступна на ПК в Steam и на консолях текущего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X/S.
Не в обиду тем кому понравилось и тем кто ждёт игру, но то что показали в трейлере просто копия дарк соулса, может быть когда игра выйдет она будет хорошей, но как по мне, сейчас это Ctrl+C,Ctrl+V.
Все косплеят Соулзы и никто бедняжку Драгонс Догму.
О хоспаде, ещё одна... Souls-подобного экшОна, уже больше выживачей