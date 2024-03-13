Дорожная карта Enshrouded на 2024 год включает поддержку Steam Deck и многое другое

Компания Keen Games опубликовала дорожную карту Enshrouded на 2024 год, в которой подробно описано, что появится в амбициозной воксельной игре о выживании в открытом мире в ближайших обновлениях.
Дорожная карта довольно амбициозна, но Keen Games говорит, что хочет сохранить интерес игроков и не "переборщить с обещаниями".
Как и почти все другие дорожные карты, Enshrouded, по словам Keen Games, "живая и дышащая вещь", а значит, она может быть изменена. Тем не менее, он дает приличное представление о том, что появится в игре в ближайшее время.
В ближайшие обновления Enshrouded планируется включить поддержку Steam Deck, улучшенный пользовательский интерфейс и "более плавный геймплей с высоким FPS".
Кроме того, вы можете ожидать появления таких мелких элементов, как комнатные растения, закругленные двери и окна, музыкальные инструменты, а также таких крупных систем, как вражеские патрули, погода и система тщеславия.
Среди основных функций, которые появятся позже, в 2024 году, — возможность делиться своей базой и посещать базы других игроков, а также мировые события, дополнительные биомы и вода.
Помимо объявления дорожной карты, Keen Games также сообщила, что новое обновление Enshrouded, которое последует за первыми двумя крупными патчами игры, должно появиться в конце этого месяца, хотя студия не дает никаких указаний на то, что именно оно будет содержать.
Если вы еще не знакомы с Enshrouded, то это игра в жанре выживания с открытым миром, в которой ваша цель - построить себе базу и отправиться во внушительный Саван, чтобы найти сокровища.
Вы можете играть как в одиночку, так и вместе с пятнадцатью (да, пятнадцатью) другими игроками в кооперативной игре, и вместе вы сможете собирать ресурсы, создавать снаряжение, сражаться со страшными врагами, открывая для себя богатый мир Embervale.
Вышедшая в Ранний доступ в январе, Enshrouded оказалась популярной среди игроков, набрав миллион продаж за четыре дня и преодолев двухмиллионную отметку продаж менее чем за месяц.