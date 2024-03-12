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об игре
Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.4 450 оценок

Энтузиаст продемонстрировал невероятно красивые пейзажи в RPG-выживалке Enshrouded

Gutsz
Новости

Пользователь под ником Flurdeh, известный своими миниатюрами по различным играм и демонстрацией красивых пейзажей в Baldur's Gate 3, опубликовал свою новую работу. Свежий ролик он решил посвятить недавно выпущенной ролевой игре Enshrouded от инди-разработчиков, которая объединяет узнаваемые элементы RPG и выживания. Несмотря на то, что проект создавалась небольшой командой разработчиков, у них получился действительно захватывающий открытый мир.

Энтузиаст взломал встроенную игровую камеру Enshrouded, которая обычно фиксирована за главным персонажем. Ему удалось найти способ свободно изменять положение камеры, благодаря чему он запечатлел красоту разнообразных локаций, начиная с пустынных долин и заканчивая густыми лесами.

Особенно впечатляющими оказались пейзажи, где использован эффект тумана. Как выяснилось, разработчики игры реализовали правдоподобное внедрение тумана в игру. Он не просто следует за игроком и появляется в небольшой области, а охватывает всю локацию, полностью перекрывая пространство. Из-за этого получаются впечатляющие кадры, которые можно увидеть только при взломе камеры игрока.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SGate

Вот зачем столько блума. У меня глаза вытекают когда я играю в это.

5
LUCIFER_AGGRESSOR

Почему о ней резко начали говорить?

2
Капеллиместари

Ну так а о чём еще, когда за два года выходит две нормальные игры?

1
3Lexas

Невероятно красивые пейзажи в играх есть уже давно. Так что давайте другую фишку этой игры

1