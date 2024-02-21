Популярность Enshrouded заставляет разработчиков трудиться еще усерднее. Новый контент на подходе

Лучшего старта для Enshrouded трудно было представить. Keen Games открыла ранний доступ менее месяца назад и уже привлекла внимание 2 миллионов игроков.
"Меньше чем за месяц Enshrouded преодолела отметку в 2 миллиона игроков! Мы не смогли бы сделать это без вас, всех 2 миллионов. Мы благодарим вас от всего сердца! Откликнитесь на это сообщение, добавив свой любимый скриншот из игры или какой-нибудь интересный забавный случай, чтобы сделать наш день еще более приятным", - говорится в сообщении разработчиков на сайте X.
Огромная популярность игры вдохновляет разработчиков на ее дальнейшее развитие. Keen Games считает своим долгом предоставить фанатам лучший из возможных продуктов. В ближайшее время игра получит очередной патч с исправлениями, а в дальнейшем — обновление с новыми возможностями и контентом.
Мы усердно работаем над следующим патчем, который надеемся выпустить в ближайшее время. Кроме того, мы начали работу над первым контентным обновлением. Скоро мы поделимся планами
Кроме того, разработчики призывают сообщество принять участие в голосовании за одну из более чем 2 600 идей игроков по улучшению Enshrouded. Полный список предложений можно найти вот здесь.
На данный момент Enshrouded получила 32 954 отзыва в Steam, причем 86 % из них — положительные. В пиковый момент в игру ежедневно играют около 70 000 человек. Так называемый максимальный "пик" был зафиксирован сразу после дебюта игры в раннем доступе - он составил более 160 000 человек (по данным SteamDB).
Норм.