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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.3 385 оценок

Популярность Enshrouded заставляет разработчиков трудиться еще усерднее. Новый контент на подходе

butcher69
Новости

Лучшего старта для Enshrouded трудно было представить. Keen Games открыла ранний доступ менее месяца назад и уже привлекла внимание 2 миллионов игроков.

"Меньше чем за месяц Enshrouded преодолела отметку в 2 миллиона игроков! Мы не смогли бы сделать это без вас, всех 2 миллионов. Мы благодарим вас от всего сердца! Откликнитесь на это сообщение, добавив свой любимый скриншот из игры или какой-нибудь интересный забавный случай, чтобы сделать наш день еще более приятным", - говорится в сообщении разработчиков на сайте X.

Огромная популярность игры вдохновляет разработчиков на ее дальнейшее развитие. Keen Games считает своим долгом предоставить фанатам лучший из возможных продуктов. В ближайшее время игра получит очередной патч с исправлениями, а в дальнейшем — обновление с новыми возможностями и контентом.

Мы усердно работаем над следующим патчем, который надеемся выпустить в ближайшее время. Кроме того, мы начали работу над первым контентным обновлением. Скоро мы поделимся планами

Кроме того, разработчики призывают сообщество принять участие в голосовании за одну из более чем 2 600 идей игроков по улучшению Enshrouded. Полный список предложений можно найти вот здесь.

На данный момент Enshrouded получила 32 954 отзыва в Steam, причем 86 % из них — положительные. В пиковый момент в игру ежедневно играют около 70 000 человек. Так называемый максимальный "пик" был зафиксирован сразу после дебюта игры в раннем доступе - он составил более 160 000 человек (по данным SteamDB).

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