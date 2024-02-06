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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.3 265 оценок

Выживач Enshrouded получил первый крупный патч со множеством исправлений и улучшений

monk70
Новости

Недавно вышел новый патч для Enshrouded, устраняющий ряд проблем, о которых сообщили игроки со времени последнего хотфикса. Несмотря на то, что запуск Enshrouded прошел великолепно, нельзя отрицать, что игра полна проблем и ошибок. Серьезную озабоченность вызывали производительность и стабильность игры.

Обновление Enshrouded №1 – v0.7.0.1 (6 февраля) направлено на решение таких проблем, как связанные со стабильностью и производительностью, проблемы с многопользовательской игрой, игровым процессом и т. д. В частности, был исправлен сбой, который мог возникнуть на графических процессорах AMD при компиляции шейдеров, добавлено больше сообщений в файл журнала для улучшения контроля стабильности, улучшена производительность в различных системах игры.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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