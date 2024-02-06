Выживач Enshrouded получил первый крупный патч со множеством исправлений и улучшений

Эта фэнтезийная ролевая игра погружает вас в огромный открытый мир под названием Эмбервэйл, который когда-то был процветающим королевством, но теперь пришёл в упадок и находится на грани полного уничтожения.

Некогда здесь царили магия и гармония, однако нечто ужасное произошло в прошлом. Таинственный мрачный туман окутал земли Эмбервэйла, превращая всех, кто оказывается в его плену, в чудовищных мутантов и падших тварей. Вы оказываетесь в роли одного из древних воинов под названием Огнерождённые, которые пробудились ото сна для того, чтобы спасти свой народ и весь этот мир от надвигающейся гибели.

И вот вы отправляетесь в опаснейшее приключение по просторам Эмбервэйла. Вас ждут самые разнообразные локации — от мрачных подземелий и древних руин до волшебных лесов и потаённых пещер. Вы будете сражаться с ордами чудовищ, исследовать загадочные места, знакомиться с уникальными персонажами, которые населяют этот мир, а также развивать своего героя, открывая для него новые способности и умения.

В начале игры ваш персонаж оказывается совсем один посреди дикой местности, не имея ничего, кроме своего оружия и непоколебимого желания выжить. Предстоит пройти через множество испытаний — скитаться среди руин заброшенных городов, сражаться с чудовищами и нежитью, выискивать ценные артефакты и развивать свои навыки, чтобы в конечном итоге набраться сил и бросить вызов главному злу этого мира.

Путешествуя по Эмбервэйлу, вы побываете в самых разнообразных локациях — от загадочной пустыни Хворостовых пустошей до мрачного Разгульного леса. Также вы познакомитесь с уникальными культурами и древними мифами народов, которые когда-то населяли эти земли до нашествия Тумана.

Одной из ключевых особенностей игры является воксельная система строительства, которая даёт вам колоссальные возможности по возведению различных построек — от небольших укрытий до целых крепостей и городов. В вашем распоряжении будет огромное количество строительных материалов, предметов мебели и декора. К тому же на территории ваших владений со временем могут поселиться неигровые персонажи, благодаря чему для вас откроется доступ к новым мастерским, позволяющим ковать эпическое оружие и доспехи.

В игре присутствует огромное разнообразие видов оружия и брони, которые вы можете не только находить в мире или покупать у торговцев, но и создавать самостоятельно при помощи кузнечного и портновского дела. Отточив свои навыки владения мечом и щитом или же изучив искусство стрельбы из лука и магии, вы сможете уверенно противостоять полчищам врагов.

Другой важной особенностью проекта является поддержка кооперативного режима. Вы можете объединить усилия с друзьями, собрав отряд до 16 человек, чтобы вместе лутать подземелья, совершать налёты на вражеские базы, делить награбленные трофеи и комбинировать свои умения ради достижения общей цели по спасению мира.