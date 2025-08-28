Entropy: ретро-RPG с демонами и тактическими битвами анонсирована для PC

Студия Lovely Hellplace представила свою новую разработку — пошаговую ролевую игру в ретро-стиле Entropy. Игроки окажутся в мрачном городе Draenog, где главному герою, обычному актёру с бутафорским мечом, предстоит сражаться с демоническим нашествием.

Из стартовой зоны путь приведёт в открытый мир, охваченный хаосом. В Entropy можно будет управлять отрядом до шести персонажей, а также нанимать бойцов, если кто-то из команды погибнет. Каждый герой получит уникальные способности, которые пригодятся в тактических пошаговых боях.

Авторы отдельно отмечают ретро-визуальный стиль и систему сражений, вдохновлённую классическими японскими RPG.

Релиз Entropy запланирован на 2026 год для PC, но точная дата пока не раскрыта.