Escape from Duckov: утиный экшн-шутер выходит 16 октября

Издатель Bilibili и студия Team Soda объявили дату релиза необычного шутера с видом сверху Escape from Duckov — игра выйдет 16 октября на PC через Steam и Epic Games Store.

Игрокам предстоит проснуться в загадочном мире Duckov после странного сна и попытаться выжить в окружении врагов. Каждый выход из убежища становится испытанием: нужно исследовать окрестности, собирать припасы и быть готовым к любым неожиданностям.

Авторы обещают широкий спектр возможностей: от скрытных атак и динамичных боев до исследования карт и полного грабежа найденных территорий. Ключевым элементом станет развитие собственной базы: можно построить медицинский пункт, тренажерный зал или даже уютное «утиное гнездо».

Игроки смогут настраивать оружие, превращая найденные предметы в смертоносный арсенал, а также общаться с NPC, чьи судьбы и истории помогут раскрыть правду о мире Duckov. При этом каждый новый персонаж может оказаться как союзником, так и врагом.

Escape from Duckov обещает стать уникальной смесью экшена, выживания и юмора с мрачным подтекстом.