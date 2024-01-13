Авторы Escape from Tarkov забанили ещё более 11.000 читеров

Разработчики компании Battlestate Games, ответственные за игру Escape From Tarkov, сообщили о проведении новой операции по устранению недобросовестных игроков и нарушителей внутриигрового порядка. Античит BattlEye обнаружил и заблокировал аккаунты более 11000 человек, пойманных на нечестной игре в период с 27 декабря по 12 января.
Также стоит напомнить, что студией Battlestate Games недавно была выпущена еще одна игра - Escape from Tarkov: Arena. Однако блогеры остро критикуют этот проект, особенно из-за проблем с балансом.
Последнее крупное обновление Escape From Tarkov 0.14.0.0 принесло множество изменений. После установки обновления произошел вайп персонажей, и в игру был добавлен новый контент: локация "Эпицентр" для новичков, ограниченных 20-м уровнем, а также новое оружие, измененная система отдачи, улучшенная система защиты бронежилетов с использованием бронепластин, новый босс и многое другое.
так то же был весь онлайн xD
Это даже не половина всех китайцев на серваках
Китайцев всех перебанили?
Ага, мечтай)))