Никита Буянов в новом интервью рассказал о будущем Escape from Tarkov и Arena

Глава Battlestate Games Никита Буянов сделал несколько важных заявлений, касающихся Escape from Tarkov и Arena. Разработчик ответил на вопрос о частоте обновлений. По его словам, патчи планируется выпускать каждый месяц-два. Помимо этого, Буянов обозначил и следующие векторы развития игр:
- В “Арене” по итогу не будет вайпов, но пока это вынужденная мера
- Escape from Tarkov ждет PvE режим
- В играх возможно появится GPS-навигатор
- “Арену” ждет графический реворк
- Эндгейм контент Таркова будет, но не для всех
В конце Никита Буянов добавил, что сам активно принимает участие в разработке технической составляющей проектов. Он лично смоделировал кальянную Hive и офис BSG на Улицах Таркова.
Навигатор, не проще сделать карту как это реализовано допустим в метро исход?
Буянов, я не чувствую будущего EFT!
А его у EFT нет!
У этих проектов нет будущего, что он там рассказать то мог