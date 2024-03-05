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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 970 оценок

Никита Буянов в новом интервью рассказал о будущем Escape from Tarkov и Arena

Simple Jack
Новости

Глава Battlestate Games Никита Буянов сделал несколько важных заявлений, касающихся Escape from Tarkov и Arena. Разработчик ответил на вопрос о частоте обновлений. По его словам, патчи планируется выпускать каждый месяц-два. Помимо этого, Буянов обозначил и следующие векторы развития игр:

  • В “Арене” по итогу не будет вайпов, но пока это вынужденная мера
  • Escape from Tarkov ждет PvE режим
  • В играх возможно появится GPS-навигатор
  • “Арену” ждет графический реворк
  • Эндгейм контент Таркова будет, но не для всех

В конце Никита Буянов добавил, что сам активно принимает участие в разработке технической составляющей проектов. Он лично смоделировал кальянную Hive и офис BSG на Улицах Таркова.

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-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Garris1304

Навигатор, не проще сделать карту как это реализовано допустим в метро исход?

1
DanteAwake

Буянов, я не чувствую будущего EFT!

А его у EFT нет!

-2
Oscilograf

У этих проектов нет будущего, что он там рассказать то мог

-2