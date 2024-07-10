Разблокировка нового препарата в Escape from Tarkov

В мире Escape from Tarkov появилась возможность разблокировать ранее эксклюзивный препарат. Разработчики из Battlestate Games (BSG) внедрили новую квестовую цепочку, открывающую доступ к стимулятору 2A2-(b-TG). Этот шаг значительно расширяет игровые возможности для всех пользователей, независимо от версии игры.
До недавнего времени крафт этого препарата был доступен только обладателям престижного издания Edge of Darkness. Однако теперь, благодаря новому квесту под названием «Водохлёб. Ищейки», любой игрок может получить доступ к этому ценному ресурсу.
Задача, стоящая перед игроками, не из легких. Для выполнения квеста необходимо устранить 12 Диких (игроков-ботов) на локации Берег в ночное время, с 22:00 до 7:00 утра.
Успешное выполнение этого задания открывает доступ к стимулятору 2A2-(b-TG), обладающему впечатляющим набором свойств:
- Повышение навыка внимательности на 10 единиц
- Усиление навыка восприятия на 10 единиц
- Увеличение переносимого веса на 15%
- Незначительное снижение скорости гидратации (-0,1)
Все эти эффекты действуют в течение 900 секунд (15 минут), что может стать решающим фактором в напряженных боевых ситуациях.