Разработчики Escape from Tarkov пояснили за микротранзакции, pay-to-win механик обещают не добавлять

Реалистичный многопользовательский шутер Escape from Tarkov на днях обзавелся свежим обновлением, которое взволновало сообщество игроков. Патч принес элементы микротранзакций, позволяя игрокам за реальные деньги приобретать дополнительное место в хранилище игрока. В будущем в шутере появится еще больше похожих элементов, но разработчики обещают не добавлять в игру механик, дающих преимущество за деньги.
В общении с игроками на одном из форумов руководитель студии Battlestate Games, операционный директор Никита Буянов попытался объяснить причину добавления микротранзакций в Escape from Tarkov. Несмотря на то, что для доступа к игре требуется оформить предзаказ как минимум за 1800 рублей, разработчикам необходимы дополнительные средства финансирования для поддержки игры на 8 году её жизни.
По словам Буянова, авторы решили добавить возможность донатов в игру, потому что "игра работает уже 8 лет без каких-либо дополнительных затрат, вы просто покупаете ее и играете в нее вечно". В будущем в игре появятся и другие элементы микротранзакций, однако они не будут слишком навязчивыми и не предоставят другим игрокам преимущество. Как отмечает Буянов, в Escape from Tarkov не появятся внутриигровые валюты, предметы оружия, покупки пакетов снаряжения или бустеров, которые можно было бы купить за реальные деньги.
Кроме этого, разработчики позаботятся о том, что все донатные возможности можно будет разблокировать без вложения реальных денег. Например, дополнительное место на складе также можно будет разблокировать с помощью внутриигрового прогресса, выполняя определенные задания.
"пояснили за микротранзакции"
я думал не доживу до такого уровня журнализима)
Щас бы копипасты на ПГ называть журнализмом...
Ну дак это общая тенденция , раз уж дипломатия давно по понятиям разговаривает , то борзописцам сам бог велел )
а сколько они еще в раннем доступе сидеть собираются? 8 лет это уже перебор.
Если Буянка вводит микротранзакции, значит игру не покупают))
ПС, ну а по теме: Сейчас расширение склада, потом ускорение постройки. Которая к слову уже дает бонусы. А соответственно уже бдут отличия между донатером или не донатером.
Эти микротранзакции много народу оттолкнут, как и читеры в свое время.
Ушел из игры пару лет назад, как раз таки из за читеров. Играю в офлайн версию, переодически
Вот он сам себе противоречит - не будет преимуществ за донат, и тут же донатное место на складе. Звиздабольство во всей красе)
Ты же в курсе что можно получить эти строчки через ивенты - бесплатно?
Казалось вот оно - дно, но снизу постучали
звук чините
невозможно в вашу парашу играть
О да, разумеется. Задания в стиле "убей Тагилу ножом двести раз". Технически- ну вот, можно же. А по факту очевидно что сделано это будет только для отмазки, что бы оправдать донат, мол есть же способ без доната, все, че вам еще надо?