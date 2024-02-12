Следующее обновление для Escape from Tarkov уберет из игры снег

Escape from Tarkov вот-вот получит крупное обновление, которое, помимо всего прочего, уберет из игры снег. В патче 0.14.1.0, который, как ожидается, станет самым крупным обновлением с тех пор, как на Рождество был вайп, мы попрощаемся с белым покрывалом, которое накрыло большую часть вымышленного региона Норвинск в Escape from Tarkov, и вернем сочные зеленые поля и леса.
Для некоторых введение снега в Escape from Tarkov стало неприятным событием. Из-за него игроков стало гораздо хуже слышно.
Для других это было прекрасным дополнением. Оно взяло мрачный тарковский пейзаж и сделало его более красивым, добавив в игру свежую эстетику, и при этом действительно хорошо сделано. Это было в тему, и это было приятным изменением, предлагая привлекательные виды на большинстве карт в игре.
Недавно Battlestate Games сообщила в Twitter, что снег исчезнет после выхода обновления 0.14.1.0, которое выйдет для Escape from Tarkov чуть позже сегодня.
Судя по прогнозу, не стоит его убирать до середины марта
Возвращаемся в петлю 24 августа 2014 года, день сурка для тарковчан.
Весна пришла...
Про самое крупное обновление после вайпа, вам известно только про снег?
А еще там добавят баги. Но в анонс это не входит