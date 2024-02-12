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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 939 оценок

Следующее обновление для Escape from Tarkov уберет из игры снег

butcher69
Новости

Escape from Tarkov вот-вот получит крупное обновление, которое, помимо всего прочего, уберет из игры снег. В патче 0.14.1.0, который, как ожидается, станет самым крупным обновлением с тех пор, как на Рождество был вайп, мы попрощаемся с белым покрывалом, которое накрыло большую часть вымышленного региона Норвинск в Escape from Tarkov, и вернем сочные зеленые поля и леса.

Для некоторых введение снега в Escape from Tarkov стало неприятным событием. Из-за него игроков стало гораздо хуже слышно.

Для других это было прекрасным дополнением. Оно взяло мрачный тарковский пейзаж и сделало его более красивым, добавив в игру свежую эстетику, и при этом действительно хорошо сделано. Это было в тему, и это было приятным изменением, предлагая привлекательные виды на большинстве карт в игре.

Недавно Battlestate Games сообщила в Twitter, что снег исчезнет после выхода обновления 0.14.1.0, которое выйдет для Escape from Tarkov чуть позже сегодня.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MrGamerDad

Судя по прогнозу, не стоит его убирать до середины марта

4
Hevin

Возвращаемся в петлю 24 августа 2014 года, день сурка для тарковчан.

2
UnRus

Весна пришла...

1
ogtruepac

Про самое крупное обновление после вайпа, вам известно только про снег?

0
ipr0dex

А еще там добавят баги. Но в анонс это не входит

0
BushmasterFireArms
0