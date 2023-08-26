Battlestate Games показали новый геймплей хардкорной Escape from Tarkov: Arena

На днях студия Battlestate Games анонсировала старт предварительных заказов для хардкорного шутера Escape from Tarkov Arena. А сегодня появился новый геймплейный видеоролик записанный эксклюзивно для выставки Gamescom 2023.
Escape from Tarkov Arena - это самостоятельный игровой проект - сессионный многопользовательский шутер от первого лица для ПК со всеми известными и любимыми хардкорными игровыми механиками Escape from Tarkov.
Игрокам предстоит принять участие в гладиаторских боях на различных аренах города Таркова, организованных таинственной группой Мастеров Арены во главе с Хозяином. Будут доступны как PvP, так и PvE-схватки, а также рейтинговый режим.
О дате релиза игры новостей пока нет.
Мертворожденная поделка получила новый режим.
Лох не мамонт, мерседес сам себя не заправит))
Чем это мертворожденная, если она часто в топах твича и имеет куча фанатских роликов на ютабе, особенно на западном?
Аргумент в пользу того что эта поделка давно прошибла дно и продолжает мчаться вниз, особенно аргумент про помойку "твич" насмешил.
а если бы она была в топах рутуба, тебя бы не насмешило? Какая разница, является ли повесточный твич помойкой или нет, если это главный сейчас ресурс в мире для стриминга? И да, тарков стабильно собирает по 30к зрителей в праймтайм, это много для поделки, которая прошибла дно. Для сравнения дотка собирает 45-50к, если нет активных чемпионатов
Гораздо проще было выпустить ее как отдельный режим для основной игры. Хотя в таком случае ее нельзя было бы продавать по цене отдельного проекта, не так ли?
Ясненько
Где тот микрочел, что мне объяснял: "Это другая игра, здесь всё другое, поэтому стоить заплатить, а тем кто 5к отдал - так вообще нахаляву.", мол одни плюсы.
опять кустарники