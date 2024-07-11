Новый режим в Escape from Tarkov Arena

Режим с бомбой уже завтра на Арене. “Завтра, 12 июля, в 10:00 МСК мы планируем установку патча 0.1.9.0 для Escape from Tarkov: Arena. Обновление займет приблизительно 4 часа, но установка может быть продлена в случае необходимости. Игра будет недоступна в течение этого времени”.
Бетатестеры, игравшие в этот режим, оценили его очень высоко. Возможно, добавление этого режима даст игре новое дыхание.
Также BSG показали новый трейлер этого режима.
Бедный пельмень все пытается убить кс🤣
Следующий шаг - кейсы и лут-боксы
А релиз когда ?