Новый режим в Escape from Tarkov Arena

Сессионный многопользовательский шутер от первого лица, в котором вы можете испытать свои навыки и сражаться за выживание на аренах Таркова.

Игра предлагает разнообразные PvP и PvE режимы, в которых у вас будет возможность разблокировать и использовать различное оружие и снаряжение, повышать свой рейтинг и получать награды. Обладатели основной игры Escape from Tarkov получают ряд уникальных возможностей. Например, они могут участвовать в боях Арены своим основным персонажем, а также получить доступ к эксклюзивному контенту, такому как оружие, снаряжение и скины.