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Escape from Tarkov Arena 17.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.7 44 оценки

Новый режим в Escape from Tarkov Arena

Тарковское Метаджвижение

Режим с бомбой уже завтра на Арене. “Завтра, 12 июля, в 10:00 МСК мы планируем установку патча 0.1.9.0 для Escape from Tarkov: Arena. Обновление займет приблизительно 4 часа, но установка может быть продлена в случае необходимости. Игра будет недоступна в течение этого времени”.

Бетатестеры, игравшие в этот режим, оценили его очень высоко. Возможно, добавление этого режима даст игре новое дыхание.

Также BSG показали новый трейлер этого режима.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Без негатива

Бедный пельмень все пытается убить кс🤣

1
cuckold

Следующий шаг - кейсы и лут-боксы

0
Egik81

А релиз когда ?

0