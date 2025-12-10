The Flight напишут музыку к 007: First Light

Музыкальный дуэт The Flight напишет музыку к предстоящей игре о Джеймсе Бонде от разработчиков Hitman - 007: First Light.
Об этом стало известно из официального сайта The Flight. В предыдущих работах The Flight числятся Alien: Isolation, Gotham Knights, франшиза Horizon (Zero Dawn и Forbidden West), а также Assassin's Creed: Odyssey и недавняя Assassin's Creed: Shadows.
Ранее также сообщалось, что певица Лана Дель Рей может написать заглавную тему для игры.
007: First Light является первой крупной игрой о Джеймсе Бонде со времен 007: Legends, вышедшей в 2012 году за авторством Activision и Eurocom. 007: First Light создается силами IO Interactive и обещает выйти практически скоро - 27 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.
Посмотрим чего получится...