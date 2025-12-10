Нашумевшая Cyberpunk 2077 вышла ровно 5 лет назад

Запуск Cyberpunk 2077 стал одним из самых захватывающих событий в истории индустрии. Немногие игры вызывали такой ажиотаж задолго до своего дебюта, и ожидания взлетели до небес.

Последовательные переносы даты релиза, хотя и расстраивали многих, парадоксальным образом только подпитывали интерес. Все верили, что каждая задержка — это ещё один шаг к совершенству. Рекламные материалы выглядели как нечто из будущего — отполированные, привлекательные и пронизанные невероятным чувством маркетинга. Трейлеры и презентации могли бы сойти за короткометражные фильмы. К этому добавлялись многочисленные гаджеты, специальные издания и официальное руководство — всё выглядело так, будто CD Projekt RED готовила релиз десятилетия, а не «просто» видеоигру.

На ПК Cyberpunk 2077 с первого дня доказала свой потенциал. Это была амбициозная, красивая, насыщенная и отполированная игра — по крайней мере, на этой платформе. К сожалению, когда вы смотрели на версии для консолей предыдущего поколения, вы были поражены. Это был совершенно другой продукт. На PS4 и Xbox One игра была неиграбельной. Технические проблемы портили впечатление, иногда даже блокируя выполнение миссий.

Неудивительно, что разразился огромный скандал. CD Projekt RED пришлось столкнуться с последствиями, и их было много. От критики фанатов до финансовых проблем, вызванных недовольством акционеров, и до подорванной репутации студии.

Дела шли плохо, но, к счастью, разработчики не уклонились от своей ответственности. Вместо этого они начали долгий процесс исправления игры и восстановления доверия. Последовали бесплатные обновления, которые не только исправляли ошибки, но и добавляли новые механики и улучшения, такие как возможность покупать недвижимость или участвовать в полицейских погонях. Это был органичный, терпеливый и трудоёмкий процесс.

Наибольшее проявление искупления пришло в виде дополнения Phantom Liberty. Оно было мощным, отполированным и атмосферным — настоящий шедевр. Оно не вышло на консолях предыдущего поколения, и это было выгодно для всех, поскольку игра использовала преимущества текущего поколения консолей и не была ограничена ими.

Сегодня, спустя пять лет после выхода, Cyberpunk 2077 — это полноценная и отполированная игра. Особенно на ПК, где она сияла ярче всего с первого дня.