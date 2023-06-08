Очаровательный симулятор кофейни Espresso Tycoon вышел на ПК в Steam ©

Издатель инди-игр из Вроцлава (Польша) PlayWay и разработчик инди-игр DreamWay Games объявили, что их очаровательный симулятор кофейни «Espresso Tycoon» стал доступен для ПК в Steam. Эта новая игра-симулятор предлагает игрокам возможность открыть собственную виртуальную кофейню.

Разработанная с использованием сложной изометрической перспективы, «Espresso Tycoon» создает захватывающий визуальный опыт, воспроизводя захватывающую атмосферу кофеен. Внимание к деталям в графике и игровом процессе оживляет яркий мир кофейного бизнеса.

Раскрывая творческий потенциал игроков, Espresso Tycoon предлагает широкие возможности настройки, позволяющие игрокам создавать и персонализировать свои кофейни по своему вкусу. От пола до стены, почти каждый элемент кофейни можно персонализировать, предлагая игрокам непревзойденный уровень свободы и погружая их в повседневную деятельность своего бизнеса.

Механика игры была разработана так, чтобы отражать реальное управление кофейней, включая в игровой процесс управление запасами, обучение персонала, стратегию ценообразования и обратную связь.

В дополнение к линейному игровому процессу, Espresso Tycoon также представляет режим песочницы. Здесь игроки могут выбирать из десяти различных настроек и настраивать параметры игрового процесса, обеспечивая неограниченный игровой опыт, соответствующий индивидуальным предпочтениям игрока.