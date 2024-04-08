Создатель Dragon Age надеется прервать череду собственных неудач с выпуском экшена Eternal Strands

Сценарист, геймдизайнер и просто ветеран игровой индустрии Майк Лэйдлоу вместе с командой разработчиков из студии Yellow Brick Games работает над многообещающим ролевым экшеном Eternal Strands. Проект находится в активной фазе разработки и доберется до релиза только в следующем году, однако для его ключевого создателя это будет самый важный проект в карьере. Выпуск Eternal Strands для Лэйдлоу должен прервать ряд отмененных проектов, которые так и не добрались до релиза из-за решения крупных издателей.
Майк Лэйдлоу на протяжении многих лет работал над развитием таких франшиз, как Mass Effect и Dragon Age. Лучше всего он запомнился как геймдизайнер последних частей Dragon Age, которые получили признание игроков и критиков. После выхода последней игры в серии Dragon Age: Inquisition Лэйдлоу покинул студию BioWare, а через несколько лет и студию Ubisoft. Все это время он был креативным директором амбициозных проектов, которые так и не дождались даже своего анонса.
В разговоре с журналистами геймдизайнер выразил свое крайнее разочарование от работы с крупными издателями. Из-за огромных масштабов и внешних планов таких больших компаний, ему так и не удалось закончить эти проекты. Eternal Strands будет менее масштабной, однако она позволила разработчикам проявить свою креативность и реализовать несколько экспериментальных функций.
"Настоящий успех Eternal Strands будет заключаться в том, что большинство людей, работавших над ней, захотят работать над следующей игрой, и что мы сможем позволить себе хорошо платить им, чтобы они могли это делать," — заявил Майк Лэйдлоу.
Разработчик также отметил, что студия Yellow Brick Games будет самостоятельно издавать Eternal Strands. Команда приняла решение отказаться от поддержки сторонних издателей, чтобы сохранить полную свободу реализации идеи. Поэтому, считает Лэйдлоу, Eternal Strands должна понравиться многим игрокам.
Этим проектом они точно её не прервут... А может даже продолжат: Пока в ней я вижу лишь кальку на «Immortals Fenyx Rising», с помесью «Shadow of Colossus».
Боевка со стихиями выглядит занимательно, но дизайн - посредственно.