Продажи симулятора свиданий среди апокалипсиса Eternights превысили 150 000 копий

Студия Sai объявила, что ее симулятор свиданий с элементами экшена Eternights превысили 150 000 копий по всему миру. Это число, скорее всего, учитывает все версии: PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.

В игре реализованы различные боевые системы в реальном времени, включая элементарные атаки, идеальные уклонения и парирования, которые легко освоить тем, кто хочет погрузиться в глубокую, но доступную систему.

Разумеется, бои - не единственное, что ожидает игроков в игре: в нее входят мини-игры с танцами и приседаниями, чтобы игроки могли выпустить пар со своими друзьями. Конечно же, игроков ждут романтические отношения с очаровательными девушками, которые могут привести к нескольким концовкам или отклонениям от маршрута.

Eternights уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.