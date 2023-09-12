Вдохновленный Persona и DMC экшен Eternights получил релизный трейлер ©

Компания Studio Sai объявила о том, что игра Eternights, посвященная дракам и свиданиям, уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК через Steam. В честь этого события был опубликован специальный релизный трейлер, демонстрирующий различные экшен сцены и персонажей, с которыми игроки будут взаимодействовать на протяжении всего романтического приключения.

Кроме того, физический релиз игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 подтвержден на 16 ноября 2023 года. Так что фанатам, ценящим физические носители, стоит быть начеку и ожидать выхода игры в ближайшие два месяца.