Наследник XCOM стал лучше: Phoenix Point получила глобальное обновление Firebird

Спустя пять лет после релиза духовный наследник XCOM получил второе дыхание. Студия Snapshot Games выпустила бесплатное обновление Phoenix Point: Firebird — масштабную переработку, вдохновлённую культовым модом Terror From The Void и созданную при прямом участии его авторов. Патч затрагивает практически все ключевые системы и призван сделать игру динамичнее и дружелюбнее, не жертвуя глубиной.

Главное изменение — темп кампании. Разработчики признали, что середина и финал затягивались, поэтому ускорили исследования и вдвое сократили время строительства крупных фракционных объектов. Экономика стала мягче: снижены затраты на производство боеприпасов и зданий, что уменьшает давление в начале игры и избавляет от рутинного гринда.

Перебалансированы миссии и кривая сложности. Защита убежищ теперь масштабируется логичнее, а сами убежища получили больше инструментов обороны. Спасательные операции стали менее беспощадными, засады — чаще и выгоднее, а скрытое усиление врагов в эндгейме полностью убрано. Стратегический слой стал удобнее благодаря переработанному экрану производства и улучшенной подаче информации.

Отдельное внимание уделили всем пяти DLC, особенно Festering Skies и Corrupted Horizons. Firebird уже доступно бесплатно, а до 18 декабря Phoenix Point можно купить в Steam со скидкой 60%.