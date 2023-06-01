Atlus прислушается к отзывам поклонников Etrian Odyssey Origins Collection для будущих игр в серии ©

Компания Atlus рассказала о разработке своего ролевого набора Etrian Odyssey Origins Collection, японского данжен кроулер, который уже доступен на ПК и консолях

Среди многочисленных игр для Nintendo DS, Etrian Odyssey была, безусловно, самой сложной для переноса на современные платформы. Тем не менее, мы смогли найти решение проблемы с отображением, которая была основным препятствием, которое нам пришлось преодолеть. Так что теперь вы можете наслаждаться красотой Etrian Odyssey и ее высоконастраиваемыми системами даже на современном оборудовании. Мы также будем прислушиваться ко всем отзывам фанатов, играющих в этот ремейк, для будущих игр серии Etrian Odyssey, поэтому независимо от того, являетесь ли вы ветераном серии или новичком, мы надеемся, что вы воспользуетесь возможностью поиграть в [Etrian Odyssey HD Collection] и сообщите нам свое мнение.

Кроме того, хотя это и ожидалось, приятно осознавать, что отзывы фанатов об этом наборе повлияют на следующую основную версию Etrian Odyssey.

Etrian Odyssey - это серия ролевых игр с традиционным стилем прохождения подземелий. С жесткой, но справедливой сложностью и невероятным набором возможностей настройки, она является отличным примером того, как жанр может предложить солидный опыт, требующий тщательного планирования и понимания риска слишком долгого исследования.

Etrian Odyssey Origins Collection уже доступна на Nintendo Switch и PC через Steam.