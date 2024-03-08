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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 15 212 оценок

Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по будущему DLC Greece

AJIEHA
Новости

Красот много не бывает. Еще одна дразнилка от Scs: Угадай, где мы находимся?

Готовы ли вы к испытанию, которое проверит ваши знания о мире и способности детектива? В этом посте в блоге представлен краткий обзор предстоящего дополнения Greece для Euro Truck Simulator 2. Можете ли вы точно определить реальные локации на каждом изображении? Дайте нам знать в комментариях ниже, и давайте разгадаем эти тайны вместе!

Дополнение "Греция" привносит очарование южной истории, красивого солнечного побережья и культурных чудес, что делает эту жемчужину Средиземноморья поистине уникальной. Это дополнение к карте не только раскрывает пленительные пейзажи внутренней Греции, но и приглашает дальнобойщиков исследовать очарование некоторых островов. Дайте нам знать, где, по вашему мнению, сделаны эти фотографии!

Мы рады видеть, кто ближе всех подошел к своим предположениям! Хотя это дополнение все еще находится на ранней стадии разработки, мы надеемся, что этот блог позволит заглянуть в текущую работу. Если вы с нетерпением ждете выхода этого дополнения, добавьте дополнение Greece в свой список желаний Steam.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
HellowRainbow

В Греции?

0
dima_answer

интересно, это кому-то интересно?

0
AJIEHA

Тому кто следит за постами и ждет это DLC

0