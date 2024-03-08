Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по будущему DLC Greece

Красот много не бывает. Еще одна дразнилка от Scs: Угадай, где мы находимся?
Готовы ли вы к испытанию, которое проверит ваши знания о мире и способности детектива? В этом посте в блоге представлен краткий обзор предстоящего дополнения Greece для Euro Truck Simulator 2. Можете ли вы точно определить реальные локации на каждом изображении? Дайте нам знать в комментариях ниже, и давайте разгадаем эти тайны вместе!
Дополнение "Греция" привносит очарование южной истории, красивого солнечного побережья и культурных чудес, что делает эту жемчужину Средиземноморья поистине уникальной. Это дополнение к карте не только раскрывает пленительные пейзажи внутренней Греции, но и приглашает дальнобойщиков исследовать очарование некоторых островов. Дайте нам знать, где, по вашему мнению, сделаны эти фотографии!
Мы рады видеть, кто ближе всех подошел к своим предположениям! Хотя это дополнение все еще находится на ранней стадии разработки, мы надеемся, что этот блог позволит заглянуть в текущую работу. Если вы с нетерпением ждете выхода этого дополнения, добавьте дополнение Greece в свой список желаний Steam.
В Греции?
интересно, это кому-то интересно?
Тому кто следит за постами и ждет это DLC