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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 15 276 оценок

Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по будущему DLC Nordic Horizons

AJIEHA
Новости

Очередная дразнилка от SCS. Сможет ли сообщество угадать, где это находится?

Давайте бросим вызов вашим географическим знаниям и детективному мастерству! Ознакомьтесь с этим блогом, в котором представлены избранные скриншоты из дополнения Nordic Horizons, нашего предстоящего дополнения к Euro Truck Simulator 2. Угадайте, где мы находимся, и укажите реальные местоположения, изображенные на каждом из этих изображений. Поделитесь с нами своими догадками в разделе комментариев ниже!

Мы анонсировали дополнение Nordic Horizons в январе, и оно все еще находится в стадии интенсивной разработки. В этом дополнении к карте вы сможете исследовать очаровательные пейзажи Северной Европы, включая красивые обширные фьорды Норвегии, которые ведут к Северному Ледовитому океану, шведскую Норрландию вплоть до скандинавских гор и финскую Лапландию. Теперь дайте нам знать, узнаете ли вы какие-нибудь реальные локации на этих скриншотах!

+ ещё 2 картинки

Мы с нетерпением ждем, кто угадает лучше всех! Хотя это дополнение все еще находится на ранних стадиях разработки, мы надеемся, что этот блог даст вам представление о проводимой работе. Если вам не терпится поиграть в нее, обязательно добавьте дополнение Nordic Horizons в свой список желаний Steam и следите за нашими социальными сетями (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), чтобы не пропустить ни одной новости об этом!

5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex_Aleksandrov

Когда уже мы сможем в ЭТО поиграть???? ))))))))))

1
Алан Битаров

Когда уже по России будем угадывать?

0
AJIEHA

Года через три)

1
Alex_Aleksandrov

Сдаёмся..

0
AJIEHA

На последней фотке вокзал в городе Умео

2
Alex_Aleksandrov AJIEHA

Ахахха ну даже не знаю)))

0
AJIEHA Alex_Aleksandrov

Яндекс картинки рулят)

2
Alex_Aleksandrov AJIEHA

ООО ну ты захотела что бы я ещё и нечестно играл))) ахахха Я так не играю)))

0
AJIEHA Alex_Aleksandrov

ок

0