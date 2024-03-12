Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по будущему DLC Nordic Horizons

Очередная дразнилка от SCS. Сможет ли сообщество угадать, где это находится?
Давайте бросим вызов вашим географическим знаниям и детективному мастерству! Ознакомьтесь с этим блогом, в котором представлены избранные скриншоты из дополнения Nordic Horizons, нашего предстоящего дополнения к Euro Truck Simulator 2. Угадайте, где мы находимся, и укажите реальные местоположения, изображенные на каждом из этих изображений. Поделитесь с нами своими догадками в разделе комментариев ниже!
Мы анонсировали дополнение Nordic Horizons в январе, и оно все еще находится в стадии интенсивной разработки. В этом дополнении к карте вы сможете исследовать очаровательные пейзажи Северной Европы, включая красивые обширные фьорды Норвегии, которые ведут к Северному Ледовитому океану, шведскую Норрландию вплоть до скандинавских гор и финскую Лапландию. Теперь дайте нам знать, узнаете ли вы какие-нибудь реальные локации на этих скриншотах!
Мы с нетерпением ждем, кто угадает лучше всех! Хотя это дополнение все еще находится на ранних стадиях разработки, мы надеемся, что этот блог даст вам представление о проводимой работе. Если вам не терпится поиграть в нее, обязательно добавьте дополнение Nordic Horizons в свой список желаний Steam и следите за нашими социальными сетями (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), чтобы не пропустить ни одной новости об этом!
Когда уже мы сможем в ЭТО поиграть???? ))))))))))
Когда уже по России будем угадывать?
Года через три)
Сдаёмся..
На последней фотке вокзал в городе Умео
Ахахха ну даже не знаю)))
Яндекс картинки рулят)
ООО ну ты захотела что бы я ещё и нечестно играл))) ахахха Я так не играю)))
ок