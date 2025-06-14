Разработчики SCS Software продемонстрировали свой новый проект Coaches

Когда мы опубликовали наш тизер под названием “Следующая остановка: ETS2”, сообщество сразу поняло, что это означает, и сегодня мы рады подтвердить это. Проект Coaches официально находится в стадии разработки, что знаменует начало совершенно нового опыта вождения в Euro Truck Simulator 2.
Это новое дополнение предложит игрокам совершенно новый способ исследовать мир ETS2 и работать в нем. Вместо перевозки грузов вы выступите в роли водителя автобуса. Хотя мы все еще находимся на ранней стадии разработки, многие элементы все еще развиваются за кулисами.
Мы уже начали закладывать фундамент - от создания нескольких моделей автобусов с характерной управляемостью до развития сети автобусных терминалов по всей карте (которую многие из вас уже давно заметили). Мы даже переделываем некоторые старые сборные конструкции автобусных станций с нуля, чтобы они лучше соответствовали этому новому игровому процессу.
Если вам интересно узнать больше о том, как возникла эта идея и к чему она привела, мы настоятельно рекомендуем посмотреть нашу последнюю видеозапись, в которой Павел, Немиро, Доминик и Джарда более подробно обсуждают проект.
И не волнуйтесь, наша работа над грузовиками, расширением карт и основным контентом ETS2 никуда не денется. Специальная команда занимается тренерами проекта, что позволяет нашим текущим планам по разработке игры идти полным ходом.
Мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше по мере развития этого проекта. Это то, что мы хотели исследовать уже довольно давно, и мы надеемся, что это откроет двери для новых впечатлений во вселенной ETS2.
нормальный, настоящий симулятор автобуса не может существовать на движке Prism3d, древнем как мамонты, ибо он не даст всего того опыта управления автобусом - движок SCS мало того, что по современным меркам топорный, уперся в лимиты по оптимизации/качеству, так и не даст полноценно управлять автобусом, как в OMSI например, или другом проекте типа, где пассажиры заходят через открывающиеся двери, водитель может выйти из за кресла и пройтись по салону, выйти на улицу итд.
этот шлак, что предлагает SCS, уже давно реализовано мододелами, автобусов кучу добавили в игру.
Да, с физикой они конечно не утруждали себя, но основания идея передана. На данном движке уже ETS2 превратили в скучное времяпрепровождение, а межгород на автобусе так и подавно станет разве что снотворным...
после анонса Bus Bound это просто смешно
Все равно купят ,и будут хвалить)
скорее скачают
леминги ждут.
а чеб не взять пару модов из стима, и их отредактировать? ну на крайняк обратиться к модерам. Они то шустрее проработают всё, чем сцс проснется и просрется