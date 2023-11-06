Для Europa Universalis 4 вышло дополнение King of Kings и крупное обновление

Глобальная стратегия Europa Universalis 4, которое получило название King of Kings стало доступно в Steam по цене 550 рублей.

С наступлением эпохи раннего Нового времени восходящие империи сталкиваются с увядшей славой. Разделенные земли Персии сулят большие перспективы тому, кто сумеет их объединить. Императорская резиденция Константинополь управляет лишь осколками некогда могущественной империи. Богатство Египта делает Мамлюкский султанат привлекательной мишенью для врагов. Примите вызов веков в King of Kings, новом пакете погружения для Europa Universalis IV, который доступен уже сейчас.

Europa Universalis IV: King of Kings добавляет еще больше исторического колорита и альтернативных исторических возможностей в знаменитую стратегию от Paradox, уделяя особое внимание королевствам и империям, бросившим вызов Османской империи в Азии и Африке. Сотни новых миссий и десятки других изменений делают King of Kings значительным дополнением к Europa Universalis IV, игре, которая уже более десяти лет привлекает внимание любителей стратегий и истории.

Вместе с дополнением игра получила крупное обновление 1.36, которое включает в себя различные изменения и нововведения.