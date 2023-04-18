Релизный трейлер расширения Domination для Europa Universalis 5 ©

Постройте великие империи раннего Нового времени по-новому благодаря расширению Domination для Europa Universalis IV. Последний пакет расширения для флагманской исторической крупной стратегии от Paradox Interactive добавит массу новых вариантов выбора, миссий и исторического колорита в игру, которая уже полна бесконечных возможностей.

Сосредоточенный на самых популярных и могущественных нациях в Europa Universalis IV, Domination пересматривает и пересматривает когда-то знакомые пути, добавляя больше исторического контекста и испытаний великим нациям, таким как Китай, Англия, Франция и другим. В некоторых случаях ветвящиеся миссии заставят вас сделать выбор, который бесповоротно изменит курс вашей нации, сфокусировав ваши приоритеты в определенном направлении.

Domination также включает в себя новое искусство и музыку, а также богатое меню новых исторических деталей, добавляя больше колоритных поместий, реформ, специальных юнитов и событий для ведущих держав. Оно также будет сопровождаться крупным обновлением, бесплатным для всех игроков Europa Universalis IV.