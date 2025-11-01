Europa Universalis V получила высокие оценки критиков

4 ноября на PC выходит одна из самых ожидаемых стратегий последних месяцев — Europa Universalis V. Новая часть культовой серии Paradox вызывает большие эмоции у поклонников жанра, а первые рецензенты уже успели оценить, получила ли серия достойного преемника.

Судя по оценкам профильных медиа, у Paradox Interactive есть поводы для радости. На сайте Metacritic средний балл Europa Universalis V составляет высокие 85/100 (на основе 14 рецензий).

Europa Universalis V — избранные оценки

GAMINGbible — 90/100

TechRadar Gaming — 90/100

The Gamer — 90/100

PC Gamer — 87/100

GameWatcher — 85/100

IGN — 80/100

Stevivor — 80/100

CGMagazine — 80/100

Журналисты единогласно подчеркивают, что Europa Universalis V предлагает не только эволюцию по сравнению с предыдущими частями, но и представляет собой «настоящее возрождение» серии. Как отмечается в обзорах, Paradox удалось модернизировать классическую формулу без потери её души, создав «более глубокую и динамичную историческую симуляцию, чем когда-либо прежде».

Рецензенты хвалят игру за прозрачный интерфейс, целостную структуру геймплея и ощущение «живого мира», где решения игрока оказывают заметное влияние на ход истории. Во многих отзывах также отмечается огромное количество опций и впечатляющая глубина механик, которые должны удовлетворить даже самых требовательных стратегов.

Однако не обошлось и без критических замечаний. Некоторые журналисты указывают, что EU5 поначалу может ошеломить обилием информации, а версия перед релизом имела проблемы с оптимизацией. Также появляются мнения, что баланс и искусственный интеллект требуют доработки, из-за чего игра иногда производит впечатление не до конца завершённой.

Несмотря на эти замечания, рецензенты сходятся во мнении — Europa Universalis V обещает стать одной из лучших стратегий последних лет, а её развитие после релиза может сделать её практически обязательной для поклонников жанра.

Ниже вы можете ознакомиться с обновлённой разработчиками полной аппаратной спецификацией игры: