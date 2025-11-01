ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Europa Universalis 5 04.11.2025
Стратегия, Глобальная стратегия
7.7 35 оценок

Europa Universalis V получила высокие оценки критиков

Simple Jack Simple Jack

4 ноября на PC выходит одна из самых ожидаемых стратегий последних месяцев — Europa Universalis V. Новая часть культовой серии Paradox вызывает большие эмоции у поклонников жанра, а первые рецензенты уже успели оценить, получила ли серия достойного преемника.

Судя по оценкам профильных медиа, у Paradox Interactive есть поводы для радости. На сайте Metacritic средний балл Europa Universalis V составляет высокие 85/100 (на основе 14 рецензий).

Europa Universalis V — избранные оценки

  • GAMINGbible — 90/100
  • TechRadar Gaming — 90/100
  • The Gamer — 90/100
  • PC Gamer — 87/100
  • GameWatcher — 85/100
  • IGN — 80/100
  • Stevivor — 80/100
  • CGMagazine — 80/100

Журналисты единогласно подчеркивают, что Europa Universalis V предлагает не только эволюцию по сравнению с предыдущими частями, но и представляет собой «настоящее возрождение» серии. Как отмечается в обзорах, Paradox удалось модернизировать классическую формулу без потери её души, создав «более глубокую и динамичную историческую симуляцию, чем когда-либо прежде».

Рецензенты хвалят игру за прозрачный интерфейс, целостную структуру геймплея и ощущение «живого мира», где решения игрока оказывают заметное влияние на ход истории. Во многих отзывах также отмечается огромное количество опций и впечатляющая глубина механик, которые должны удовлетворить даже самых требовательных стратегов.

Однако не обошлось и без критических замечаний. Некоторые журналисты указывают, что EU5 поначалу может ошеломить обилием информации, а версия перед релизом имела проблемы с оптимизацией. Также появляются мнения, что баланс и искусственный интеллект требуют доработки, из-за чего игра иногда производит впечатление не до конца завершённой.

Несмотря на эти замечания, рецензенты сходятся во мнении — Europa Universalis V обещает стать одной из лучших стратегий последних лет, а её развитие после релиза может сделать её практически обязательной для поклонников жанра.

Ниже вы можете ознакомиться с обновлённой разработчиками полной аппаратной спецификацией игры:

Источник  
9
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

Халтура как и всегда... вместо геймплея набор менюшек, вместо графики фотография глобуса из кабинета географии.

4
МОНАМАХ

там еще думать надо)

1
Milvago
версия перед релизом имела проблемы с оптимизацией

Как раз это было ожидаемо. Надеюсь, хотя бы до конца реформации дотянет без ощутимых просадок

Иваныч из Тулы
поначалу может ошеломить обилием информации, а версия перед релизом имела проблемы с оптимизацией

Так это уже классика. В информацию можно вникнуть, а оптимизацию поправят.

YAYOI TAKATSUKI

3060tI для Microsoft Excel? Там даже настройки графики поменять толком нельзя…