Europa Universalis V получила высокие оценки критиков

4 ноября на PC выходит одна из самых ожидаемых стратегий последних месяцев — Europa Universalis V. Новая часть культовой серии Paradox вызывает большие эмоции у поклонников жанра, а первые рецензенты уже успели оценить, получила ли серия достойного преемника.
Судя по оценкам профильных медиа, у Paradox Interactive есть поводы для радости. На сайте Metacritic средний балл Europa Universalis V составляет высокие 85/100 (на основе 14 рецензий).
Europa Universalis V — избранные оценки
- GAMINGbible — 90/100
- TechRadar Gaming — 90/100
- The Gamer — 90/100
- PC Gamer — 87/100
- GameWatcher — 85/100
- IGN — 80/100
- Stevivor — 80/100
- CGMagazine — 80/100
Журналисты единогласно подчеркивают, что Europa Universalis V предлагает не только эволюцию по сравнению с предыдущими частями, но и представляет собой «настоящее возрождение» серии. Как отмечается в обзорах, Paradox удалось модернизировать классическую формулу без потери её души, создав «более глубокую и динамичную историческую симуляцию, чем когда-либо прежде».
Рецензенты хвалят игру за прозрачный интерфейс, целостную структуру геймплея и ощущение «живого мира», где решения игрока оказывают заметное влияние на ход истории. Во многих отзывах также отмечается огромное количество опций и впечатляющая глубина механик, которые должны удовлетворить даже самых требовательных стратегов.
Однако не обошлось и без критических замечаний. Некоторые журналисты указывают, что EU5 поначалу может ошеломить обилием информации, а версия перед релизом имела проблемы с оптимизацией. Также появляются мнения, что баланс и искусственный интеллект требуют доработки, из-за чего игра иногда производит впечатление не до конца завершённой.
Несмотря на эти замечания, рецензенты сходятся во мнении — Europa Universalis V обещает стать одной из лучших стратегий последних лет, а её развитие после релиза может сделать её практически обязательной для поклонников жанра.
Ниже вы можете ознакомиться с обновлённой разработчиками полной аппаратной спецификацией игры:
Халтура как и всегда... вместо геймплея набор менюшек, вместо графики фотография глобуса из кабинета географии.
там еще думать надо)
Как раз это было ожидаемо. Надеюсь, хотя бы до конца реформации дотянет без ощутимых просадок
Так это уже классика. В информацию можно вникнуть, а оптимизацию поправят.
3060tI для Microsoft Excel? Там даже настройки графики поменять толком нельзя…