CCP Games заключила соглашение с Titan Forge для разработки настольной игры EVE Online ©

Компания CCP Games, разработчик EVE Online, объявила о сотрудничестве со студией/издателем миниатюрных скульптур Titan Forge для создания настольной адаптации известной космической MMO.

Настольная игра EVE Online приветствует поклонников и новичков, перенеся на столы фирменные космические исследования Нового Эдема, повествования, управляемые игроками, и стратегические войны.

Страница предварительного запуска настольной игры EVE Online на Kickstarter уже открыта, чтобы фанаты могли зарегистрироваться и следить за ходом проекта до тех пор, пока кампания не начнется в четвертом квартале 2023 года после демонстраций на EVE Fanfest.

В этой настольной игре представлены управляемое игроками повествование EVE Online, запутанная экономика и потрясающие визуальные эффекты, предлагающие сочетание элементов классической 4X-стратегии и механики игры. Игроки управляют разнообразным флотом звездолетов, каждый из которых тщательно создан компанией Titan Forge, и погружаются в тонкости межзвездной политики, управления ресурсами и тактических боев. Впервые в игру можно будет поиграть на EVE Fanfest 2023, 21-23 сентября, в Рейкьявике, Исландия.