Релиз милого симулятора фермы Everdream Valley состоится в конце мая ©

Mooneaters, Untold Tales и VARSAV Game Studios объявили дату выхода своего уютного райского приключения на ферме для животных Everdream Valley. Игра впервые выйдет на ПК, PS4 и PS5 30 мая 2023 года, а версия для Nintendo Switch будет выпущена где-то в июне 2023 года.

Everdream Valley — это обширное фермерское приключение с оттенком магии. Днем вы будете восстанавливать свой особенный уголок долины — выращивать различные культуры, ухаживать за множеством животных и помогать восстанавливать ферму бабушки и дедушки. Ночью волшебные сны позволяют вам воплощать различных сельскохозяйственных существ для выполнения особых задач.

Эта маленькая усадьба требует много внимания. Огромное разнообразие фруктов и овощей для выращивания и обширная коллекция животных для выращивания. Защищайте свои посевы, радуйте своих животных и собирайте ресурсы для ремонта и расширения фермы.

В Долине Эвердрим очень мало людей, нарушающих покой, поэтому здесь процветают животные. Свиньи, коровы, куры, утки, козы, альпаки… список можно продолжить. Каждое существо (дикое и домашнее) оказывает уникальное влияние на вашу ферму. Everdream Valley — это забота о животных, поэтому будьте уверены, что вы никогда не превратите любимую корову Бесси в котлету для гамбургера.

Рядом с вами всегда будет ваш верный песик-компаньон. Выбирайте из 13 различных пород и тренируйте своего лучшего друга, чтобы помочь в таких вещах, как выпас скота, выслеживание, поиск сокровищ и многое другое. Есть и кошка. Покорите его, и, возможно, он тоже сделает что-то для вас взамен. Может быть.

Ночью волшебство долины проявляется, и ваши сны позволяют вам стать одним из многих животных на ферме с помощью уникальных мини-игр. У каждого есть своя особая награда или влияние на вашу ферму на следующий день.

Ваши летние дни в долине — это не только уход за фермой. Еще столько всего нужно сделать. Проводите ночи в походе, стройте домик на дереве, ловите и собирайте жуков, ходите на рыбалку, приобретайте новую одежду, готовьте, фотографируйте, стройте мебель, отправляйтесь на поиски сокровищ. Каждое приключение дает вам что-то взамен, чтобы помочь вам еще больше развить свою ферму.