Необычная ролевая игра Everhood выйдет в виде Eternity Edition на PS4/5, Xbox One и Xbox Series X/S 28 сентября ©

BlitWorks Games и Foreign Gnomes сообщили дату выхода Everhood Eternity Edition для консолей консолей Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Это наиболее полная версия инди-хита приключенческой ролевой игры, которая уже продана тиражом более 500 тысяч копий в Steam и Nintendo Switch вместе взятых и будет включать в себя 16 эксклюзивных новых музыкальных сражений, разработанных членами сообщества и написанных некоторыми из самых известных художников на инди-сцене.

Everhood Eternity Edition, разработанная компанией Foreign Gnomes, представляет собой приключенческую музыкальную ролевую игру, выпущенную BlitWorks Games, независимым издателем с сильным техническим опытом. Они хотели не только перенести контент, который уже доступен на других платформах, но и улучшить его с помощью 16 новых сражения, созданные лучшими дизайнерами уровней из сообщества Everhood, с музыкой следующих 11 известных композиторов.

Новые трассы будут открываться по мере продвижения игрока по основному сюжету игры и станут настоящим испытанием для самых опытных.

Everhood — это причудливое царство, расположенное на краю пространства и времени. Его обитатели - своеобразная участь. Эти потусторонние существа проводят свои дни, блуждая по лабиринтам замков. Клубы и настольные игры также популярны здесь. То есть до тех пор, пока гном не украл руку у Рэда, деревянной куклы. Казалось бы, простой квест по его восстановлению начинает тянуть за изнашивающиеся нити этого странного мира, раскрывая в процессе тайну и реальность.

Отправляйтесь в путешествие через двери восприятия. Исследуйте фантастические места в поисках оторванной конечности. Играйте в прятки с живыми грибами в лесу, выигрывайте карнавальные призы и участвуйте в гонках на картах с красочными персонажами, такими как маги, разумные точки сохранения, роботы и вампиры.