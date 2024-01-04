Soviet Games пообещали новый контент по вселенной "Бесконечного лета" в 2024 году

Soviet Games, авторы знаменитых визуальных новелл Бесконечное лето и Любовь, деньги и рок-н-ролл опубликовали новогоднее обращение с планами на 2024 год. Согласно им, фанатов ожидает новый контент во вселенной Бесконечного лета - как официальный, так и фанатский. Если новости о фанатском контенте не удивляют (даже спустя 10 лет по новелле рисуют арты, делают косплеи и создают моды), то упоминание официальных стало для игроков сюрпризом.
Фанаты полагают, что компания намекает на сиквел Бесконечного лета, поскольку ранее в официальной группе Вконтакте появлялась вакансия о поиске сценаристов, где помимо писательских качеств приветствовалось знание вселенной Бесконечного лета. Сама вакансия была дополнена изображением листика с двумя божьими коровками, что является модифицированным логотипом оригинального Бесконечного лета (вторая божья коровка на оригинальном логотипе отсутствовала).
Стоит отметить что сценарист оригинальной новеллы Антон Dreamtale Аркатов ещё в 2016 году высказывался о возможном сиквеле новеллы. Сценарист считает оригинальную историю завершённой, и поэтому его комментарий оказался достаточно несдержанным:
Что там продолжать-то? Как вы ******* [достали], честное слово!
- Dreamtale
По всей видимости сиквел будет посвящён какому-то новому герою, поскольку сеттинг новеллы располагает к такому развитию событый.
Бесконечное лето - это эротическая визуальная новелла, рассказывающая историю одинокого неудачника по имени Семён, который заснув зимой в автобусе очнулся в советском пионерском лагере "Совёнок" в теле 18-летнего молодого парня. Исследуя лагерь герой встречает красивых девушек, и перед ним встаёт дилемма - бросить ли все силы на разгадку тайны с перемещением во времени или наконец-то найти любовь. Проект получил высокие оценки в Steam и получил статус культового, а для некоторых игроков открыл визуальные новеллы как жанр.
А будет фулл?
Не надо
продолжение трешни
Нафига а главное зачем?
Это как с случаем про ждунов обновы в Geometry Dash)
Ну, после последнего провала, в котором, я лично, абсолютно не увидел ничего, что могло занимать 8 лет разработки. Думаю, авторы перестанут почивать на лаврах и следующая новелла будет куда достойней прошлой.
Бесконечная мерзопакость. Контент для шизофреников..
Нельзя такое писать на сайте, где сидит 90% инцелов, которые и являются ЦА данных поделок...