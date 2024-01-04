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Everlasting Summer 21.12.2013
Адвенчура, Аниме
8.9 799 оценок

Soviet Games пообещали новый контент по вселенной "Бесконечного лета" в 2024 году

Саня Цукино Усаги

Soviet Games, авторы знаменитых визуальных новелл Бесконечное лето и Любовь, деньги и рок-н-ролл опубликовали новогоднее обращение с планами на 2024 год. Согласно им, фанатов ожидает новый контент во вселенной Бесконечного лета - как официальный, так и фанатский. Если новости о фанатском контенте не удивляют (даже спустя 10 лет по новелле рисуют арты, делают косплеи и создают моды), то упоминание официальных стало для игроков сюрпризом.

Новогоднее поздравление от Soviet Games
Новогоднее поздравление от Soviet Games

Фанаты полагают, что компания намекает на сиквел Бесконечного лета, поскольку ранее в официальной группе Вконтакте появлялась вакансия о поиске сценаристов, где помимо писательских качеств приветствовалось знание вселенной Бесконечного лета. Сама вакансия была дополнена изображением листика с двумя божьими коровками, что является модифицированным логотипом оригинального Бесконечного лета (вторая божья коровка на оригинальном логотипе отсутствовала).

Логотип неназванного проекта во вселенной бесконечного лета
Логотип неназванного проекта во вселенной бесконечного лета

Стоит отметить что сценарист оригинальной новеллы Антон Dreamtale Аркатов ещё в 2016 году высказывался о возможном сиквеле новеллы. Сценарист считает оригинальную историю завершённой, и поэтому его комментарий оказался достаточно несдержанным:

Что там продолжать-то? Как вы ******* [достали], честное слово!

- Dreamtale

По всей видимости сиквел будет посвящён какому-то новому герою, поскольку сеттинг новеллы располагает к такому развитию событый.

Игровой процесс оригинального Бесконечного лета
Игровой процесс оригинального Бесконечного лета

Бесконечное лето - это эротическая визуальная новелла, рассказывающая историю одинокого неудачника по имени Семён, который заснув зимой в автобусе очнулся в советском пионерском лагере "Совёнок" в теле 18-летнего молодого парня. Исследуя лагерь герой встречает красивых девушек, и перед ним встаёт дилемма - бросить ли все силы на разгадку тайны с перемещением во времени или наконец-то найти любовь. Проект получил высокие оценки в Steam и получил статус культового, а для некоторых игроков открыл визуальные новеллы как жанр.

6
8
Everlasting Summer
21.12.2013
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Real Slim Shady

А будет фулл?

0
Ivan313

Не надо

0
Wolfenstein

продолжение трешни

-1
Виталий Лобастов

Нафига а главное зачем?

-1
7AHTOH7

Это как с случаем про ждунов обновы в Geometry Dash)

-2
Миханик Шестеренкин

Ну, после последнего провала, в котором, я лично, абсолютно не увидел ничего, что могло занимать 8 лет разработки. Думаю, авторы перестанут почивать на лаврах и следующая новелла будет куда достойней прошлой.

-3
Sigaretro

Бесконечная мерзопакость. Контент для шизофреников..

-15
barabear

Нельзя такое писать на сайте, где сидит 90% инцелов, которые и являются ЦА данных поделок...

-3