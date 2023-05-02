Everspace 2 на ПК получила хвалебный трейлер ©

Игра Everspace 2 , выпущенная после пяти лет разработки, стала взрывным успехом для ПК. Этим летом Everspace 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На сегодняшний день продано более 300 000 копий для ПК, и независимый разработчик ROCKFISH Games объявил EVERSPACE 2 огромным критическим и коммерческим успехом для студии, финансируемой за счет собственных средств. В совокупности 81 балл на Metacritic и 83 балла в Opencritic от критиков со всего мира, а также более шести с половиной тысяч отзывов игроков в Steam, оценивающих игру на 88%. Игра полностью озвучена на английском и немецком языках и в настоящее время локализована на тринадцать языков, включая английский, бразильский португальский, чешский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, русский, упрощенный и традиционный китайский и испанский.

Запуск игры превзошел финансовые цели ROCKFISH Games. Сравнивая недели запуска, EVERSPACE 2 продала вдвое больше копий и принесла более чем в три с половиной раза больше дохода, чем первая игра в серии, без каких-либо признаков потери продаж из-за того, что игра доступна в Xbox Game Pass для ПК как Game Preview. В этом сиквеле в течение недели запуска в кабине побывало в семь раз больше пилотов, чем в её предшественнице, и она достигла почти 10 000 одновременных игроков.

EVERSPACE 2 продолжает историю Адама Рослина из первой игры серии. В EVERSPACE 2 есть шесть обширных звездных систем, которые могут исследовать космические пилоты. Игроки переживают эмоциональное путешествие Адама и его личное развитие от бессмертного космического пилота-клона до отдельного персонажа, чья смерть имеет окончательные последствия в ролевой игре с открытым миром.