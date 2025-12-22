Ведущий художник Fallout 3: Мы с удовольствием "разнесли" Вашингтон

Иштван Пели, ведущий художник Fallout 3, поделился с PC Gamer, что для команды Bethesda, расположенной неподалеку от Вашингтона, было "очень весело" разрушать знакомые с детства места. Работа по созданию постапокалиптической столицы воспринималась разработчиками как забавный эксперимент, а не как унылая задача.

«Это всё места, с которыми многие в команде были очень хорошо знакомы. И мы не относились к этому серьёзно. Было весело просто говорить: "Эй, давайте взорвём всё это к чертям"», — рассказал Пели.

Забавно, но даже рекламная кампания Fallout 3 в Вашингтоне, показывающая разрушенную столицу, ощущалась "удивительно разрешённой", вспоминает Пели. Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло признался, что процесс был "супер-весёлым", даже если съемка референсов иногда привлекала бдительные взоры служб безопасности.

Именно этот уникальный опыт подтолкнул Пальяруло к выбору Бостона для Fallout 4. "Я помню, когда пришло время делать Fallout 4, Эмиль сказал: 'А можем мы сделать это в Бостоне? В моём родном городе?'", — цитирует Пели. При этом разработчики подчеркивают, что ключевой творческой задачей было не само разрушение, а мастерское сжатие и стилизация реальных городов для создания увлекательного игрового мира в рамках производственных ограничений.