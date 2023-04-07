Everspace 2 получит крупное платное дополнение в 2024 году ©

Everspace 2 недавно покинула ранний доступ Steam Early Access и теперь доступна на ПК, с новой звездной системой, развлечениями и финалом кампании. Конечно, впереди еще много интересного: версии для PS5 и Xbox Series X/S выйдут этим летом, а позднее в этом году появится бесплатное обновление.

Rockfish Games также работает над платным расширением, которое планируется выпустить во второй половине 2024 года. В новом сообщении в Steam компания подтвердила, что "Левиафан" и "Дредноут" (изображенные на предыдущем концепт-арте) теперь являются частью расширения, а не обновления.

Оба были грубыми идеями в самом начале, которые, как оказалось, очень трудно реализовать полноценно, не имея подходящей сюжетной линии, а также подходящей механики боссов и/или достойной реиграбельности. Другими словами, вместо того, чтобы добавить всего два очень дорогих набора в и без того мясистую базовую игру, мы скорее превратим их в культовый эндгейм в платном расширении, над которым мы будем работать еще как минимум год.

Нативная поддержка Linux также, к сожалению, не появится из-за "сломанного и неполного характера реализации Vulkan в Unreal Engine 4", что приводит к снижению производительности и сбоям из-за утечек оперативной памяти при использовании SSGI. Эти проблемы вряд ли будут исправлены, поскольку Epic Games сфокусирована на Unreal Engine 5.

Тем не менее разработчик продолжает работать над оптимизацией игры на Linux. Те, кто остался недоволен, могут потребовать полного возврата денег. Что касается других платформ, то на очереди поддержка Mac OS и оптимизация для Steam Deck. Следите за обновлениями, а пока ознакомьтесь с нашим обзором.