По словам создателей, продажи Everspace 2 выросли после появления игры в подписке Game Pass ©

PC Game Pass не оказывает негативного влияния на продажи игр, утверждает разработчикEverspace 2 компания ROCKFISH Games.

Как многие из вас знают, в последнее время ведется много дискуссий о влиянии сервиса Game Pass от Microsoft на продажи игр.

Хотя это и не является официальным, компания DFC Intelligence, занимающаяся исследованием рынка, недавно заявила, что бизнес-модель Game Pass от Microsoft, похоже, не работает.

"Проблема с Game Pass заключается в том, что бизнес-модель, похоже, не работает", - написала исследовательская фирма в начале этого года. "Сравнение количества подписчиков не всегда справедливо, поскольку цены на услуги значительно отличаются. Однако ясно, насколько хорошо работает сервис подписки Nintendo как дополнение к общей бизнес-модели продажи оборудования и программного обеспечения. В противоположность этому, Game Pass, похоже, пытается стать своей собственной конечной целью, где продажи аппаратного обеспечения Xbox не имеют большого значения".

Однако вчера, во время конференции игровой индустрии Reboot Develop Blue в Дубровнике, генеральный директор ROCKFISH Games Майкл Шаде рассказал о финансировании и продаже Everspace 2. Кроме того, генеральный директор поделился некоторыми статистическими данными из раннего доступа к игре. Судя по всему, на этом выступлении присутствовал генеральный директор инди-разработчика и издателя New Blood Interactive, который поделился некоторыми интересными подробностями и (конфиденциальными) слайдами из презентации в Twitter. Один из слайдов содержит информацию о количестве проданных копий Everspace 2 с 1 апреля 2021 года по 31 января 2023 года. Однако, возможно, более интересным является то, что сказал генеральный директор ROCKFISH Games во время презентации, о чем написал в Twitter вышеупомянутый генеральный директор New Blood Interactive. Судя по всему, во время выступления Шаде заявил, что PC Game Pass не оказал негативного влияния на продажи игры Everspace 2, напротив, продажи выросли.

Это довольно интересно, хотя следует отметить, что данные относятся к Everspace 2 и могут не отражать продажи игры в целом. Кроме того, игра в настоящее время доступна только на ПК, а приведенные данные относятся к периоду раннего доступа игры. Тем не менее это довольная интересная информация для размышления.