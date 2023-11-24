Everwild всё ещё жива: Rare ищет видеопродюсера

Руководители Rare заявили, что ищут видеопродюсера, ответственного за придание формы видеороликам будущих обновлений Sea of Thieves и, более того, новым трейлерам следующего эксклюзива для Xbox, Everwild.

Об этом сообщили сами кураторы официального сайта Rare, опубликовав новую вакансию и перечислены задачи, которые должны выполнять все опытные видеопродюсеры, желающие стать частью британского филиала Xbox Game Studios.

Видеопродюсер, которого ищет Rare, должен «тесно сотрудничать с нашими командами по маркетингу и сообществу, получая таким образом возможность активно участвовать в создании непрерывного видеоконтента для Sea of Thieves и для следующей видеоигры Rare, Everwild». Новый видеопродюсер Rare также должен будет помогать другим членам команды в создании подробных видеороликов с интервью с разработчиками, монтажами геймплейных видеороликов и рекламных трейлеров.

Желательные навыки кандидатов также включают хорошее техническое знание различных видеоформатов и подтвержденный опыт в редактировании игрового процесса и потокового видео в реальном времени.